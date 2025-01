NVIDIA auf Rekordjagd

Am Anfang eines jeden Jahres ist es nicht einfach in die Zukunft zu blicken, bei NVIDIA scheint die Konsolidierung der letzten Wochen jedoch eine bullische Flagge hervorgebracht zu haben, wie die jüngste Kursentwicklung seit Jahresbeginn belegt. Oberhalb der bisherigen Rekordstände aus Ende November von 152,89 US-Dollar ergibt sich nämlich die Chance auf eine unmittelbare Rallyefortsetzung zunächst auf 165,65 und darüber 178,45 US-Dollar in einem kurzfristigen Zeitintervall. Mittelfristig könnten sogar noch sehr viel höhere Notierungen um 181,02 US-Dollar erwartet werden und machen ein Long-Investment äußerst attraktiv, auch nach dem Kurszuwachs aus Anfang dieses Jahres. Etwaige Rücksetzer finden bereits um 140,76 US-Dollar vergleichsweise starke Unterstützung vor, darunter um 130,00 US-Dollar, die Ende Dezember wahre Wunder vollbracht hatte. An ein Ende der Rallye ist derzeit nicht zu denken, der Hype um Technologiewerte geht ungebremst in die Verlängerung.

Trading-Strategie: