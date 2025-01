Mehr Schein als sein…

Einem Bericht der Washington-Post zufolge könnten nur bestimmte Sektoren von den unlängst angekündigten Zöllen durch Donald Trump betroffen sein, die für die nationale oder wirtschaftliche Sicherheit der USA entscheidend sind. Tramps erste Pläne hätten die Inflation deutlich angeschoben und wären überdies in den USA unpopulär, weshalb der Beraterstab nun versucht, diese Aussagen zu relativieren. Im regulären Handel löste dies beim Deutschen Aktienindex DAX einen deutlichen Kurssprung auf 20.216 Punkte zu Beginn dieser Woche aus. Zeitgleich hat sich der Index jedoch auch der potenziellen Verkaufsmarke von 20.200 Zählern deutlich angenähert, weshalb von diesem Niveau aus nun eine zweite Korrekturwelle erwartet werden muss. Diese dürfte im Idealfall auf rund 19.000 Punkte talwärts reichen und sich für den Aufbau von entsprechenden Short-Positionen anbieten. Oberhalb von 20.200 Zählern könnte dagegen ein Gipfelsturm mit Kurspotenzial an 20.522 Punkte erfolgen. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Jede noch so kleine Aussage Donald Trumps dürfte in den kommenden Tagen eine höhere Gewichtung erlangen, zumal am 20. Januar die Vereidigung des neuen Präsidenten stattfindet. Überdies rückt auch langsam wieder die Berichtssaison in den Fokus, schon bald werden zahlreiche Unternehmen ihre Bücher mit den Ergebnissen aus dem vierten Quartal öffnen und für zusätzliche Spannung sorgen.

Aktuelle Lage