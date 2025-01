AKTIE IM FOKUS Kion steigen kräftig bei L&S - Kooperation mit Nvidia, Accenture Eine Kooperation von Kion mit dem Chip-Giganten Nvidia und dem IT-Berater Accenture scheint am Dienstag an der Börse gut anzukommen. Beim Broker Lang & Schwarz zogen Kion-Aktien am Morgen im vorbörslichen Handel um rund 6 Prozent auf 33,80 Euro …