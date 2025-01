Vorbörslicher Druck auf Mercedes-Benz hält sich in Grenzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Keine allzu großen Spuren hat im vorbörslichen Handel die Aussicht auf ein Verfehlen des Renditeziels durch Mercedes-Benz nach sich gezogen. Auf der Handelsplattform Tradegate gaben die Papiere des Autobauers am Dienstag um 1,2 Prozent auf 53,70 Euro nach in Relation zum Xetra-Schlusskurs am Vortag. Da hatten die Aktien im Zuge einer ausgeprägten Stärke des Automobilsektors um 3,6 Prozent zugelegt.

Laut dem "Handelsblatt" droht das von Mercedes-Benz bei einem guten Marktumfeld avisierte Renditeziel von 14 Prozent zu kippen. Die Zeitung beruft sich auf eine Führungskraft des Stuttgarter Autobauers.