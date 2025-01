Nippon Steel CEO gibt Übernahme von U.S. Steel trotz Biden-Veto nicht auf

Auf einer Pressekonferenz betonte Nippon Steels CEO Eiji Hashimoto: "Es gibt keinen Grund aufzugeben. Wir können diese Entscheidung nicht akzeptieren". Hashimoto stellte klar, dass es keinen Alternativplan zur geplanten Übernahme gebe und dass Nippon Steel weiterhin an einer Expansion in den USA arbeite, berichtet CNBC.

Der japanische Stahlriese Nippon Steel hat am Dienstag bekräftigt, dass er trotz der Blockade durch die Biden-Administration an der Übernahme von U.S. Steel festhält. Dies geschah einen Tag, nachdem das Unternehmen gemeinsam mit U.S. Steel Klage gegen Bidens Entscheidung eingereicht hatte, die 14,9 Milliarden US-Dollar schwere Fusion zu verhindern.

Die Blockade wurde am vergangenen Freitag offiziell von US-Präsident Biden verkündet, der damit sein Versprechen einlöste, die mehr als 100 Jahre alte amerikanische Traditionsmarke in amerikanischem Besitz zu halten.

Streit und politische Spannungen

Nippon Steel und U.S. Steel reichten daraufhin Klagen ein, in denen sie der Biden-Administration vorwarfen, den Überprüfungsprozess durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) politisch beeinflusst zu haben. Die Unternehmen argumentierten, das Komitee habe es versäumt, eine objektive Prüfung unter Berücksichtigung nationaler Sicherheitsaspekte durchzuführen.

"Die Blockade ist in erster Linie politisch motiviert", erklärten die Analysten von CreditSights in einem Bericht. Sie wiesen darauf hin, dass der Zeitpunkt der geplanten Fusion mitten in einem Wahljahr für Nippon Steel äußerst ungünstig sei.

Ein weiterer Faktor sind die von der Trump-Administration eingeführten Zölle auf Stahlimporte, die U.S. Steel profitabler machen. Zudem hat Donald Trump mehrfach angekündigt, die Übernahme durch Nippon Steel zu verhindern, sollte er wieder an die Macht kommen.

Marktauswirkungen und Ausblick

Die Aktie von Nippon Steel gab während des Handels in Japan um 1,74 Prozent nach. Der CEO kündigte an, die neue US-Regierung über die Vorteile der Übernahme zu informieren und darzulegen, wie diese U.S. Steel und die US-Stahlindustrie stärken würde.

Ob Nippon Steel letztlich erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Die geopolitischen Spannungen und der wachsende Druck, strategische Industrien in nationaler Hand zu behalten, könnten den Ausgang der Übernahme entscheidend beeinflussen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





