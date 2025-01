Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten in der Solarbranche konnte sich der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar , nach eigenen Angaben der nach installierter Leistung größte der Welt, im vergangenen Jahr weitestgehend schadlos halten.

JinkoSolar startet mit Paukenschlag

Seit dem Spätsommer arbeiten die Käufer in der Aktie an einer Erholung. Gegenüber dem Mehrjahrestief bei 16,70 US-Dollar konnte JinkoSolar inzwischen respektable 57 Prozent zulegen. Eine Reihe höherer Tiefs beweist den intakten Erholungstrend, der bislang auch von den umstrittenen Zollplänen des neuen alten US-Präsidenten Donald Trump nicht beeinträchtigt wurde.

In die neue Handelswoche ist das Unternehmen mit einer aufsehenerregenden Nachricht gestartet. Wie JinkoSolar am Montag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, konnte ein neuer Weltrekord bei der Energieausbeute erzielt werden.

Energieausbeute erneut gesteigert: 27. Weltrekord in Folge!

Bereits im vergangenen Jahr konnte der Modulhersteller mit einer Ausbeute von 33,24 Prozent einen neuen Effizienzweltrekord erzielen. Hierbei setzt das Unternehmen auf sogenannte Tandemzellen, bei denen zwei oder mehrere Materialschichten gemeinsam verwendet werden, um Licht möglichst vieler Wellenlängen zu absorbieren.

JinkoSolar setzt hierbei auf eine Kombination von sogenannten N-Type TOPCon-Zellen und einer Schicht des Minerals Perowskit. Dieses kommt in der Erdkruste relativ häufig vor und ist daher auch aus Kostengründen interessant.

Mithilfe einiger Verbesserungen konnte die Energieausbeute nun um 0,6 Prozentpunkte auf 33,84 Prozent gesteigert werden. Dieser neue Weltrekord wurde durch die chinesische Akademie der Wissenschaften mit ihrer Zweigstelle in Shanghai offiziell bestätigt.

Entscheidender Wettbewerbsvorteil in umkämpften Markt

In der hart umkämpften, von Überkapazitäten belasteten Solarbranche stellen solche Effizienzverbesserungen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar.

Dementsprechend stolz zeigte sich JinkoSolar in seiner Pressemitteilung: "Dieser Erfolg unterstreicht die Kompatibilität von TOPCon als einer Mainstream-Solarzellentechnologie mit der nächsten Generation der Perowskit/Silizium-Tandemzellentechnologie und ebnet den Weg für neue Möglichkeiten in der zukünftigen Entwicklung der Photovoltaikindustrie"

Käufer können starken Auftakt nicht behaupten

Händler wussten den inzwischen 27. Rekord des Unternehmens zu honorieren und belohnten die Aktie zum Start in den Handelstag mit kräftigen Aufschlägen. In der Spitze verteuerte sich JinkoSolar auf rund 28,50 US-Dollar und damit um fast 9 Prozent.

Diese Kursgewinne konnte die Aktie jedoch nicht halten – das Sentiment wurde einerseits von der Meldung belastet, dass das Technologieunternehmen Tencent auf der Sanktionsliste der US-Regierung gelandet ist, was auf eine weitere Verschärfung des Handelsstreits schließen lässt. Andererseits sorgte auch ein Dementi von Donald Trump für Verwirrung.

Nachdem es zunächst hieß, die geplanten Zölle könnten sich nur auf kritische Importgüter erstrecken, dementierte der künftige US-Präsident eine Meldung der Washington Post. Bislang stellt JinkoSolar nur knapp 1 Prozent seiner Module in den USA her.

Fazit: Weltrekord unterstreicht Führungsposition

Dem chinesischen Solarmodulhersteller JinkoSolar ist ein weiterer Effizienzweltrekord gelungen. Gegenüber seinem bisherigen Bestwert konnte das Unternehmen die Ausbeute seiner Tandem-Solarzellen um weitere 0,6 Prozentpunkte auf fast 34 Prozent steigern – das liegt über dem Durchschnittswert moderner Kernrektoren. Auch die Performancelücke gegenüber Windkraftanlagen, die auf Wirkungsgrade von bis zu 50 Prozent kommen, ist dadurch erneut kleiner geworden.

Mit dem neuen Weltrekord unterstreicht JinkoSolar seine Position nicht nur als volumenstärkster Modulhersteller, sondern auch als der technologisch führende. An dem Unternehmen und seiner Aktie führt daher trotz aller Widrigkeiten auch in Zukunft kein Weg vorbei. Wer als Anleger politische Risiken scheut, sollte hingegen auf US-Hersteller FirstSolar setzen, dass für 2025 sogar noch etwas günstiger als der chinesische Marktführer bewertet ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion