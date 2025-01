Chance von 100,31 Prozent p.a.!

Im vergangenen Jahr gab es einen harten Wettbewerb zwischen Tesla und dem chinesischen Elektroautobauer BYD hinsichtlich der Absatzzahlen. Obwohl Tesla weiterhin die weltweiten Elektroautoverkäufe anführt, verzeichnete das Unternehmen erstmals seit Jahren einen Rückgang der jährlichen Auslieferungen. Dies deutet auf einen kompetitiveren Markt hin. Währenddessen setzte nämlich BYD sein expansives Wachstum fort und intensivierte seine globale Präsenz. Die Abnahme der Verkäufe bei Tesla resultierte aus einem Umschwung in den USA hin zu kostengünstigeren Hybridfahrzeugen, der Reduzierung der Subventionen in Europa und einer gesteigerten Konkurrenz durch BYD. Tesla hatte Probleme, eine neue Käuferschaft für seine älter werdende Produktpalette zu gewinnen.

Der Kurszuwachs nach dem Tief vom 22. April 2024 bei 138,80 USD stoppte erst beim gewichtigen Widerstand auf Höhe von 271,00 USD. Es brauchte drei weitere Anläufe, bevor dieses Level am 6. November 2024 überwunden werden konnte. In weiterer Folge reichte der Schwung bis zur Bildung des Allzeithochs bei 488,54 USD am 18. Dezember 2024. Bis dato hat die Kursentwicklung wieder etwas Schwäche gezeigt und die Aktie notierte gestern auf Höhe des alten Allzeithochs vom 4. November 2021 rund um den Wert bei 414,50 USD. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,3 Billionen USD ist Tesla mehr wert als alle namhaften Automobilproduzenten zusammen. Die Marktkapitalisierung war auch schon vor dem Anstieg vom 6. November hoch und dennoch hat der Kurs weiter zugelegt. Hier spielen weitere Einflussfaktoren außerhalb des reinen Automobilabsatzes eine Rolle. Dennoch könnte der Aktienkurs in der nahen Zukunft wieder seitwärts tendieren, nachdem das Absatzwachstum entgegen der Prognosen nicht mehr exponentiell ansteigt und mit BYD ein ernstzunehmender Konkurrent erwachsen ist. Sollte der Kurs wieder stärker sinken, könnte die Unterstützungszone zwischen 299,29 USD und 271,00 USD schwieriger zu durchbrechen sein.

Tesla, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: