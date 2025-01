Bridgewater: Entlassungen bei weltgrößtem Hedgefonds – Was ist da los?

"In den letzten drei Jahren hat sich Bridgewater auf eine schnelle Weiterentwicklung konzentriert, große Ziele gesetzt und vor nichts Halt gemacht, um diese zu erreichen", erklärte ein Sprecher des Unternehmens aus Westport im US-Bundesstaat Connecticut. "Dazu gehört, in guten Zeiten schwierige Dinge zu tun, wie die Messlatte hoch zu halten und die Organisation flexibel zu halten."

Bridgewater Associates, der größte Hedgefonds der Welt, hat am Montag 7 Prozent seiner Belegschaft entlassen, um nach eigenen Angaben "schlank und flexibel" zu bleiben. Rund 90 Mitarbeiter seien von den Entlassungen betroffen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Bloomberg. Gleichzeitig wolle Bridgewater weiterhin gezielt Top-Talente einstellen.

In einem Brief an Investoren betonte Bridgewater, dass die jüngsten Maßnahmen sicherstellen sollen, dass die Strategie und die Ressourcen des Unternehmens mit seinen Zielen übereinstimmen.

Bridgewater wurde von Ray Dalio gegründet und wird von CEO Nir Bar Dea geleitet. Im vergangenen Jahr erzielte der Hedgefonds mit seinen Strategien zweistellige Renditen, darunter ein Plus von 11,3 Prozent beim Makrofonds Pure Alpha. Das verwaltete Vermögen belief sich im Juli auf rund 160 Milliarden US-Dollar.

Die Entlassungen kommen zu einer Zeit, in der viele große Finanzinstitute ihre Strukturen anpassen, um mit den sich verändernden Marktbedingungen Schritt zu halten. Bridgewater zeichnet sich jedoch durch seine Strategie aus, Veränderungen bereits in stabilen Zeiten proaktiv umzusetzen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bridgewater Bancshares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,70EUR auf Lang & Schwarz (07. Januar 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.