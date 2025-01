AKTIE IM FOKUS Immobilien-Aktien steigen - Positive Studie von Jefferies Positive Einschätzungen von Jefferies haben Immobilienwerte am Dienstag angetrieben. Im Dax gewannen Vonovia kurz nach dem Xetra-Start 1,4 Prozent. LEG waren im MDax mit plus 3,1 Prozent weit vorne, Grand City Properties mit plus 3,5 Prozent im …