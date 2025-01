Dax startet vor Euroraum-Inflationsdaten im Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.165 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Vonovia und Infineon, am Ende die Deutsche Bank, Continental und die Allianz.



"Die Marktteilnehmer müssen die neue Situation erst einmal ausloten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die gestrigen Nachrichten rund um das Ausbleiben der US-Strafzölle auf europäische Autos wurden bereits gestern Abend dementiert und lassen viele Marktteilnehmer erneut im Regen stehen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental! Long 60,76€ 0,49 × 14,41 Zum Produkt Short 69,03€ 0,41 × 14,10 Zum Produkt