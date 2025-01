Eurokurs steigt weiter zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0407 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

In Frankreich ist die Inflation weniger stark als erwartet gestiegen. Im Dezember lag die Teuerung bei 1,8 Prozent, während am Markt im Schnitt eine Jahresrate von 1,9 Prozent erwartet worden war. Am Montag hatte noch eine stärker als erwartet ausgefallene Teuerung in Deutschland die Spekulation auf sinkende Zinsen gedämpft, was dem Euro zu Beginn der Woche Auftrieb verliehen hatte.