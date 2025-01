Deutsche Leasing AG / Moody's vergibt A2-Rating an Deutsche Leasing

Moody's vergibt A2-Rating an Deutsche Leasing

Bad Homburg (ots) - Die Ratingagentur Moody's Investors Service (Moody's) hat am 30. Dezember 2024 erstmalig ein Emittentenrating an die Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG (Deutsche Leasing) vergeben. Sie bewertet das Unternehmen mit dem Long-Term-Issuer-Rating A2/outlook stable und dem Short-Term-Issuer-Rating P-1. Mit dieser Ratingentscheidung in der Kategorie "Investment Grade" attestiert Moody's dem Unternehmen eine sehr hohe Bonität. Die von Moody's erteilte Ratingnote von A2 reflektiert die sehr enge Einbindung der Deutschen Leasing in die Sparkassen-Finanzgruppe.



Im Oktober 2024 hatte bereits Fitch (Fitch Ratings Ltd.) als erste Ratingagentur die Deutsche Leasing mit der Ratingnote "A+/Stable Outlook" bewertet.