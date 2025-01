Optiple stellt auf der CES 2025 die Technologie der dimmbaren Filmzelle vor

Die Nachfrage nach Dimmtechnologie wird in AR, Smart Eyewear voraussichtlich erheblich steigen. Darüber hinaus wird seine Anwendung auch auf Displays und Teile für die Automobilindustrie ausgeweitet.

Optiple, ein Unternehmen für Komplettlösungen, das von der Produktgestaltung über die Anwendungsentwicklung bis hin zur Prozesstechnologie alles abdeckt, entwickelt derzeit Produkte für Kunden auf der ganzen Welt und baut aktiv Geschäftspartnerschaften auf. Die Produkte basieren auf der GHLC-Technologie (Guest Host Liquid Crystal). GHLC ist als die optimale Dimmtechnologie bekannt, die den Marktanforderungen entspricht.

Die wichtigsten Produktmerkmale von Optiple sind wie folgt.

Schnelle Reaktionszeit: 0,1 Sekunden

Geringe Trübung: < 2 %

Niederspannungsantrieb: AC 1,5~10V

Kunststofffolienbasis, dünn und flexibel

Anpassung gebogener Brillengläser durch innovative Verarbeitungstechnologie

Inseok Hwang, CEO von Optiple, sagte: „Durch die Teilnahme an der CES 2025 werden wir Technologien und angewandte Produkte mit Kernkompetenzen vorstellen und die Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen ausbauen. Optiple möchte auch in Zukunft ein umweltfreundliches Unternehmen sein, das weniger Energie verbraucht und umweltfreundliche Produkte herstellt. Außerdem möchten wir das weltweit beste Unternehmen für Dimmtechnik in der AR- und Smart-Eyewear-Branche werden."

Informationen zu Optiple

Optiple wurde im Oktober 2021 gegründet und steht für „Optics for People" (Optik für Menschen). Das Motto „Let's provide useful optical products for people so that everyone can fully enjoy the world in which their abilities are augmented" (Lasst uns nützliche optische Produkte für Menschen bereitstellen, damit jeder die Welt in vollen Zügen genießen kann, in der seine Fähigkeiten erweitert werden) ist im Firmennamen enthalten. Die Mitbegründer sind seit mehr als 25 Jahren in der Forschung und im Marketing im Bereich der optischen Materialien und Folien tätig und erfolgreich. Optiple stellt derzeit eine auf Flüssigkristallen (GHLC: Guest Host Liquid Crystal) basierende dimmbare Filmzelle her und ist weltweit tätig.

