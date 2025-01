BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 22,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Umfeld für Fluggesellschaften sollte auch 2025 robust bleiben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage sei ordentlich, das Angebot eher begrenzt und niedrigere Treibstoffkosten lieferten Rückenwind für die Gewinne. Ryanair bleibe aus Anlegersicht am attraktivsten. Air France-KLM habe 2024 unter Sondereffekten gelitten, was 2025 auch dank höherer Preise für anziehende Gewinne sorgen sollte. IAG bleibe ein solider Name für Anleger, habe aber weniger Luft nach oben als andere Branchenwerte. Lufthansa bewege sich indes in durchaus schwierigen Segmenten angesichts einer hohen Abhängigkeit von Geschäftsreisen und einem größeren Anteil von Verbindungen nach Asien./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 19:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 18,62EUR auf Tradegate (07. Januar 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,00

Kursziel alt: 22,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



