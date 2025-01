Jefferies hebt Ziel für Aroundtown auf 2 Euro - 'Underperform'

MrEstate schrieb 19.12.24, 21:07

So einfach ist die Welt halt nicht. Geld geht dahin wo es die höchste Rendite gibt, also fließt das Geld in den Dollarraum und man profitiert zusätzlich von Währunsgewinnen, wenn der Euro weiter abschmiert. Faktisch fehlt es an Liquidität im europäischen Markt und deshalb sind in Euroland soviel Aktien massiv unterbewertet und in USA viel höher bewertet. Nicht weil die alle so viel besser sind, sondern auch weil Liquidität treibt. Insofern beeinträchtigt der Liquiditätsabfluss auch den Transaktionsmarkt in Europa und damit auch die Immowerte und die Fähigkeit, Immos zu Geld zu machen.