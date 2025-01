Neues Headquarter für Outerwear-Spezialisten FUCHS SCHMITT (FOTO)

Aschaffenburg (ots) - Für den Outerwear-Spezialisten FUCHS SCHMITT steht im

neuen Jahr ein Tapetenwechsel an: Die 75 Mitarbeiter am Standort Aschaffenburg

bereiten sich auf den Umzug vor. Sie werden 2025 das wenige Kilometer entfernte,

ehemalige Bürogebäude des Kontaktlinsenherstellers ALCON / CIBA VISION in der

Bauhofstraße 16, im Markt Großostheim (Landkreis Aschaffenburg), beziehen.



Eigentümer des 1992 erbauten Gewerbeobjekts "Green Vision" ist die PRIME PARK

GmbH. Das FUCHS SCHMITT-Team nutzt zukünftig die Mietflächen im gesamten

Untergeschoss, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, mit einer Gesamtfläche von ca.

3.000 m². Umzugstermin ist voraussichtlich zu Mitte des Jahres 2025.





"Unsere Gesellschaft hat das Objekt 2022 erworben und seitdem waren wir auf derSuche nach einem Ankermieter", sagt PRIME PARK-Geschäftsführer Thomas Schreck."Wir freuen uns sehr, dass wir mit FUCHS SCHMITT ein Traditionsunternehmen ausder Region als Mieter gewinnen konnten". Auch die FUCHS SCHMITT-Geschäftsführungmit Andrea Krumme und Kai-Christian Richter zeigt sich begeistert. "Die DNA vonFUCHS SCHMITT liegt in Aschaffenburg, hier sind unsere Wurzeln. Daher war es füruns bei der Entscheidung für den Umzug von immenser Wichtigkeit, der Regionverbunden zu bleiben."Die neuen Flächen sind bereits größtenteils entkernt und werden in den nächstenMonaten unter der Planung der Firma ROZA Projektplanung entsprechend denMieterwünschen ausgebaut. "New Work": Geplant ist eine moderne, maßgeschneiderteBürowelt mit flexiblen Einheiten vom klassischen Zellenbüro über Open Space,Showroom, kollaborative Bereiche und Meeting-Räume bis hin zur Kantine undLager. Abschließend wird das Gebäude neu gestrichen und mit dem Logo des neuenMieters gebrandet.Die Vermietung von "Green Vision" wurde vom Immobilien-Spezialisten AurelionCommercial unter der Leitung von Joshua Schweiger durchgeführt, der auch für dieVermietung der restlichen 1.500 m² Bürofläche in dem Objekt mit einer Größe ab200 m² verantwortlich ist.ÜBER FUCHS SCHMITTFUCHS SCHMITT ist im Bereich DOB der führende Outdoor-Spezialist für Jacken undMäntel. Das Unternehmen steht für hohen Qualitätsanspruch und permanenteInnovationen und setzt den Wandel mit seinen Marken FUCHS SCHMITT und THE FOXkontinuierlich fort. Die Brands sind bei führenden Bekleidungshäusern,Filialisten und Facheinzelhändlern sowie im E-Commerce-Bereich erfolgreichvertreten. Das Unternehmen genießt seit vielen Jahren ein hohes Maß an Vertrauenbei Händlern und Kundinnen. FUCHS SCHMITT ist seit 1967 am Markt vertreten undgehört seit dem 01.08.2024 zur Leineweber GmbH & Co. KG. Das Unternehmenbeschäftigt rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz istAschaffenburg/Bayern.Über PRIME PARK GmbHDie PRIME PARK GmbH wurde im Jahr 2010 gegründet und steht seitdem für Qualität,Verbundenheit und Nachhaltigkeit im Immobiliensektor. Mit einemImmobilienbestand von ca. 16.000 m² Mietfläche liegt der Schwerpunkt auf Immobilien in Aschaffenburg und Umgebung, einschließlich des namensgebendenPRIME PARK Areals.Pressekontakt:FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KGFlora HolderHead of Marketing & CommunicationsTelefon: +49 6021-360-457Mobil: +49 163-549 20 79E-Mail: mailto:marketing@fuchsschmitt.deWeb: https://www.fuchsschmitt.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161565/5943809OTS: FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG