So viel verdient Deutschland

Hamburg/Wien (ots) - kununu Gehaltscheck 2025: Mehr als 830.000 Gehaltsdaten fürden deutschen Arbeitsmarkt ausgewertet - Durchschnittsgehalt steigt erstmals aufüber 50.000 EuroDeutsche Beschäftigte verdienen im Durchschnitt ein Jahresgehalt von 50.239Euro. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 2,1 %. Solautet das Ergebnis des gerade veröffentlichten kununu Gehaltscheck 2025, derumfangreichsten Gehaltsanalyse für den deutschen Arbeitsmarkt. Insgesamtwerteten die kununu-Gehaltsforscher:innen für die Erhebung mehr als 830.000Gehaltsdaten aus, davon 662.343 allein aus den letzten 12 Monaten. Demnachverdienen Menschen in Hessen (54.322 Euro), Hamburg (52.898 Euro) und Bayern(52.680 Euro) am meisten, während vor allem in ostdeutschen Bundesländern amwenigsten gezahlt wird. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommernstehen am Ende des diesjährigen Gehaltsrankings, allesamt mit einem Mittelwertvon weniger als 43.000 Euro. Der Unterschied im Durchschnittseinkommen zwischenHessen als Spitzenreiter und Mecklenburg-Vorpommern als Schlusslicht liegt beiaktuell 30,1 %. Das Wachstum des Durchschnittsgehalts in den ostdeutschenBundesländern lag indes bei 3,97 %, während es in den westdeutschen mit 2,23%etwas langsamer anstieg.München, Frankfurt und Stuttgart sind die GehaltshochburgenWas die 20 größten Städte in Deutschland betrifft, verdienen Menschen in denGroßstädten Sachsens und des Ruhrgebiets am wenigsten. Während dasDurchschnittsgehalt in Leipzig bei 44.359 Euro liegt, verdienen Beschäftigte inMünchen im Mittel 58.540 Euro pro Jahr. Insgesamt liegt das Einkommensdeltazwischen beiden Städten bei 32,0 %. in den Top-5, was das Einkommen betrifft,liegen neben der bayerischen Landeshauptstadt noch Frankfurt, Stuttgart, Bonnund Düsseldorf auf den vorderen Plätzen. Die rote Laterne halten indes Bochum,Duisburg, Dresden und eben Leipzig in Händen.Lohnlücke zwischen Männern und Frauen liegt bei fast 7.000 EuroDie kununu-Daten für dieses Jahr bestätigen neben den regionalenGehaltsunterschieden auch einen nach wie vor großen "Gender Pay Gap" auf demdeutschen Arbeitsmarkt. So verdienen Frauen im Schnitt 45.887 Euro jährlich unddamit 6.920 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen, die auf 52.807 Eurokommen. Zwar verdienen Frauen 3,3 % mehr als noch vor einem Jahr (Männer 1,1 %),der Abstand zu männlichen Beschäftigten bleibt allerdings nach wie vorbemerkenswert hoch. Das bestätigt sich auch bei Betrachtung der Gehaltszettel