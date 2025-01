Unternehmen befürchten Preiskrieg - trotzdem will mehr als die Hälfte der Hersteller die Produktpreise erhöhen! (FOTO)

Köln (ots) - Für Verbraucher könnte 2025 ein kostspieliges Jahr werden. Laut der

Simon-Kucher Business-Health-Studie plant über die Hälfte der Hersteller von

Gebrauchsgütern wie Home Electronics, Kleidung & Co. die Preise zu erhöhen.

Grundsätzlich schauen über 90 Prozent der Unternehmen zuversichtlich auf das

neue Jahr - 82 Prozent rechnen sogar mit einem Wachstum von über drei Prozent.

Nur die Angst vor Rabattschlachten scheint weitere Preiserhöhungen abzuwenden.

So fürchtet fast die Hälfte der Hersteller einen Preiskrieg. Mehr als jedes

zweite Unternehmen äußert Angst vor neuen Wettbewerbern.



- 41 % der Hersteller von Gebrauchsgütern fürchten 2025 einen Preiskrieg

- 56 % der Unternehmen wollen dennoch die Preise erhöhen, nur 7 % planen

Preissenkungen

- 55 % der Unternehmen schauen zuversichtlich auf 2025, weitere 37 % sind sehr

optimistisch

- 82 % der Unternehmen erwarten 2025 sogar ein Wachstum von mindestens 3 %

- Aber es gibt Herausforderungen: 57 % fürchten neue Wettbewerber; 28 % bangen

um zu wenig Neukunden





Startet das neue Jahr für die Verbraucher mit einem Preisschock? Laut derSimon-Kucher Business-Health-Studie wollen 56 Prozent der Hersteller vonGebrauchsgütern wie Home Electronics, Kleidung & Co. die Preise erhöhen. EinAlbtraum für Konsumenten? Nicht unbedingt. "Denn eine Vielzahl von Unternehmenplant derzeit keine Preiserhöhungen", so Björn Dahmen, Partner in derFachabteilung für langlebige Konsumgüter von Simon-Kucher. "Vieles wird teurer,Verbraucher erwarten aber auch Kaufanreize.""Wer trotz Preiskrieg ohne detaillierte Strategie die Preise erhöht, spielt mitdem Feuer"Woran das liegt? 41 Prozent der Unternehmen erwarten einen Preiskrieg. "DieAngst, Marktanteile zu verlieren, dürte der Grund sein, warum nicht noch mehrUnternehmen die Preise anziehen", so Dahmen. Verschärft wird die Situation durchdie Tatsache, dass mit 57 Prozent über die Hälfte der Hersteller neueWettbewerber fürchten. Gleichzeitig bangt mit 28 Prozent mehr als jeder vierteHersteller um zu wenig Neukunden. Deswegen gilt: "Hersteller, die trotzPreiskrieg ohne detaillierte Strategie die Preise erhöhen, spielen mit demFeuer", sagt Dahmen. "Verbraucher hingegen können von Preiskämpfen und neuenWettbewerbern profitieren.""Hersteller von langlebigen Konsumgütern sind optimistisch"Trotz der Herausforderungen für die Branche ist die Stimmung besser alserwartet. 55 Prozent der Unternehmen schauen laut der Simon-KucherBusiness-Health-Studie zuversichtlich auf das Jahr 2025, weitere 37 Prozentsogar sehr optimistisch. Das zeigt sich auch an den Prognosen: 82 Prozent der