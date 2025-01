Für diesen Dividendenkönig wird das Eis jetzt ganz dünn!

Was das Kurswachstum betrifft, liegt Procter & Gamble aufgrund seiner defensiven Natur in aller Regel hinter dem Gesamtmarkt zurück. Die Aktie ist daher vor allem als defensive Beimischung für ausschüttungsorientierte Anleger geeignet. Wenn es in den Anteilen dann doch zu Volatilität kommt, ist das rückblickend oft eine gute Einstiegsgelegenheit.

Kaum ein Unternehmen hat im Hinblick auf seine Dividendenpolitik eine so hohe Konstanz und Zuverlässigkeit wie Konsumgüterhersteller Procter & Gamble vorzuweisen. Mit Erhöhungen nicht weniger als 68 Jahre in Folge gehört die Aktie zu den sogenannten Dividendenkönigen. Wer hier Jahre oder sogar Jahrzehnte investiert ist, erzielt zweistellige Ausschüttungsrenditen.

Kann man diese Korrektur bereits zum Einstieg nutzen?

Eine solche Situation liegt derzeit vor, denn in den vergangenen 6 Wochen hat Procter & Gamble rund 10 Prozent von seinem bei 180,43 US-Dollar erzielten Allzeithoch zurückgesetzt. Korrekturen dieses Ausmaßes haben Seltenheitswert – und trotzdem könnte die Zeit für einen Einstieg in das derzeit mit 2,5 Prozent rentierende Papier noch nicht gekommen sein, wie der Blick in den Chart zeigt.

Renditenanstieg setzt Dividendenaktien unter Druck

Langfristig handelt die Aktie des an der Börse mit rund 378 Milliarden US-Dollar bewerteten Konsumgüterherstellers in einem Aufwärtstrend. Der aktuelle Impuls ist aus der in 2022 gebildeten Bullenflagge hervorgegangen und wurde bei 125 US-Dollar gestartet. Der größte Erfolg der Bullen war dabei das eingangs erwähnte Allzeithoch bei 180,43 US-Dollar. Dieses wurde durch Hochs im Relative-Stärke-Index (RSI) und im Trendstärkeindikator MACD bestätigt.

Seit Ende November liegt jedoch ein steiler, kurzfristiger Abwärtstrend vor, der in einem Kanal mit einer Breite von etwa 5 US-Dollar verläuft. Die Gründe für die anhaltenden Verkäufe dürften vor allem im steilen Anstieg der Renditen für US-Anleihen liegen. Wer sich heute für 10 oder gar 30 Jahre verpflichtet, den USA Geld zu leihen, erhält hierfür 4,63 beziehungsweise 4,86 Prozent Zinsen. Das macht Dividendenaktien mit geringeren Ausschüttungen zunehmend unattraktiv.

Death Cross? Es droht ein nachhaltiges Verkaufssignal!

Die rund 10 Prozent umfassende Korrektur ist folgenreich, denn neben den Unterstützungsbereichen bei 170 und 165 US-Dollar wurden insbesondere die gleitenden Durchschnitte aufgegeben. Dabei ist insbesondere die Entwicklung der 50-Tage-Linie besorgniserregend, denn diese trendet bereits zum zweiten Mal in wenigen Monaten niedriger und könnte bei anhaltender Schwäche der Aktie für ein Death Cross und damit ein starkes technisches Verkaufssignal sorgen.

Zum Wochenauftakt handelte Procter & Gamble mit einem Verlust von 2,7 Prozent. Das bedeutete im US-Leitindex Dow Jones den letzten Platz und ließ die Aktie in Richtung der Unterstützung bei 160 US-Dollar taumeln. Diese dürfte für die weitere Kursentwicklung eine zentrale Rolle einnehmen.

Die Bären haben die derzeit besseren Karten

Gelingt eine Stabilisierung des Kursgeschehens dürfte ein Rebound bis zunächst 170 US-Dollar die Folge sein. Fällt Procter & Gamble dagegen nachhaltig unter 160 US-Dollar sind weitere Abgaben zu befürchten. Die nächste Unterstützungszone liegt bei 155 bis 150 US-Dollar. Sollte es in den gleitenden Durchschnitten jedoch zum Death Cross kommen, sind auch deutlich niedrigere Notierungen denkbar.

Angesichts des inzwischen überverkauften RSI ist eine kurzfristige Gegenbewegung zur Oberseite denkbar. Derzeit sind die Bären aber am längeren Hebel, denn der sowohl unter der Null- als auch der Signallinie liegende MACD zeigt einen an Momentum gewinnenden Abwärtstrend an. Bullishe Divergenzen sind hingegen noch keine in Sicht.

Fazit: Weder technisch noch fundamental ein Kauf

Dividendenkönig hin oder her: Der noch immer anhaltende Anstieg der Anleiherenditen macht Aktien wie Procter & Gamble zunehmend unattraktiv, da die Ausschüttung deutlich niedriger liegt als die Zinskupons für Anleihen. Das hat zu einer kräftigen Korrektur geführt, sodass der Konsumgüterhersteller nun bei 160 US-Dollar und damit einer wichtigen Unterstützung notiert.

Die besseren Karten haben derzeit die Bären, daher sollten Anleger es vermeiden, ins fallende Messer zu greifen. Zwar liegt die Bewertung mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 unter dem historischen Mittel von etwa 24,5.

Die daraus resultierende Gewinnrendite liegt mit 4,3 Prozent aber wie die Dividende auch unter der Verzinsung von US-Staatsanleihen. Auch fundamental ist die Aktie daher aktuell kein Kauf. Anleger sollten entweder noch niedrigere Kurse abwarten oder sich in Titeln mit höherer Dividendenrendite umsehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

