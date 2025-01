Zölle-Fake-News: Bestechungsversuch der Wall Street für Trump?

Was steckt hinter der von Trump schnell dementierten Fake-News-Meldung der Washington Post, wonach es unter einer Trump-Präsidentschaft nur für bestimmte Produkte Zölle geben würde? Einige Beobachter vermuten, dass die Wall Street Trump zeigen wollte, dass bei einer Mäßigung bei den Zöllen die Aktienmärkte weiter steigen würden - was ja Trump, sobald er wieder Präsident ist, sehr am Herzen liegen dürfte (man erinnert sich an seinen Fokus auf die Kursentwicklung des Dow Jones, den er als Bewertungs-Maßstab für sein Regierungshandeln ansah). Bis auf Trump haben nur sehr wenige wichtige Kreise in den USA ein Interesse an Zöllen - Jeff Bezos als Chef von Amazon und Inhaber der "Washington Post" schon gar nicht. Versucht die Wall Street also, Trump "zu erziehen"?

