Die Stimmung zum Jahreswechsel 2024/25

Dow Jones: Bodenbildung oder Abwärtstrend?

Der Dow Jones hat nach seiner langen Serie von Verlusttagen im Dezember erst am Freitag vor Weihnachten eine Gegenbewegung begonnen:

Diese war aber schnell zu Ende – sie scheiterte zunächst am Widerstand durch das alte Hoch vom Oktober (rot gestrichelte Linie). Im Weiteren blieb der Kurs unter der steilen Abwärtslinie (rot) die sich daraus ergab und scheitert zudem bei einem zweiten, nur noch halbherzigen Erholungsversuch genau an der Unterkante des blauen Rechtecks.

Der Dow Jones könnte all diese negativen Aspekte wettmachen, wenn es bei dem Sprung über die rote Linie und zurück in das blaue Rechteck bleibt. Vorerst liegt aber auch dann nur eine Konsolidierung in einer intakten Abwärtsbewegung bzw. bestenfalls eine Bodenbildung vor.

S&P 500 und Nasdaq 100 mit neuen Tiefs!

Und obwohl die meisten CFD-Verläufe (bei denen die außerbörslichen Kurse berücksichtigt werden) ebenfalls kein neues Tief im Dow Jones zeigen, kam es dazu im (E-mini-)Future schon – ebenso wie im regulären Verlauf des S&P 500.

Immerhin waren diese Tiefs nur kurze Intraday-(Fehl-)Ausbrüche, sodass sich an der Analyse gegenüber dem Indexverlauf des Dow Jones nichts wesentlich ändert. Anders ist das im Nasdaq 100 – hier gibt es auch im Index selbst ein klares neues Tief und damit eine neue kurzfristige Abwärtstendenz (gestrichelte rote Linien):

Auch hier konnte man den Bullen ein paar Punkte zugute halten. So blieb die Unterstützung am Juli-Hoch (dicke grüne Linie) ungefährdet, der blaue Aufwärtstrend wurde de facto verteidigt und das kleine Zwischenhoch vom November schnell wiedererobert. Mit dem gestrigen Kurssprung machten die Bullen weiteren Boden gut – wenn es beim Sprung über die rot gestrichelte Abwärts- und schwarze Aufwärtslinie bleibt.

Der Stimmungsumschwung zum Jahreswechsel

Tatsächlich besteht also die Möglichkeit, dass das jüngste Hin und Her nur eine Folge des schwachen und volatilen Handels zum Jahreswechsel war und die Kurse bald erneut nach oben ausbrechen. Doch der Verlauf zum Jahreswechsel hat unter den Anlegern Unsicherheit geschürt, wie die folgende Grafik zeigt:

