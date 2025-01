Tineco setzt neue Akzente mit Innovationen für die smarte Bodenreinigung (FOTO)

Las Vegas (ots) - Tineco (https://de.tineco.com) , ein führender Anbieter im

Bereich der Bodenpflege und smarter Haushaltsgeräte, präsentiert im Rahmen der

Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vom 7. bis zum 10. Januar eine

Reihe neuer Produkte für die Bodenpflege. Besucherinnen und Besucher haben in

der Venetian Expo am Stand Nr. 51239 die Möglichkeit, die Produktneuheiten live

zu erleben. Bereits zum vierten Mal in Folge zeigt Tineco auf der CES

Innovationen, die dank smarter Technologien und nutzerfreundlichem Design neue

Akzente für die moderne Hausreinigung setzen, und das schon seit mehreren

Jahren. 2018 wurde der erste intelligente Staubsauger präsentiert, gefolgt vom

ersten intelligenten Bodenreinigungsgerät (2019) und der intelligenten

Teppichreinigungslösung (2022).



Flaggschiff der Bodenpflege: der FLOOR ONE S9 Artist Steam







Trockenstaubsauger für den Haushalt* setzt Tineco mit seinem Flaggschiff für die

Bodenpflege, dem FLOOR ONE S9 Artist Steam, neue Maßstäbe für die

Bodenreinigung. Dieses bisher fortschrittlichste Gerät der Marke kombiniert

intelligente Funktionen mit intuitivem Design und einer leistungsstarken

Dampfreinigungsfunktion - für noch mehr Komfort und Effizienz bei der

Bodenpflege.



Besonders hervorzuheben sind folgende Merkmale:



- Leistungsstarke Reinigungstechnologie : Der FLOOR ONE S9 Artist Steam nutzt

einen Hochtemperaturdampf von 140 °C, der selbst hartnäckigste Flecken mühelos

entfernt. Das 180°-Lay-Flat-Design sowie die dreifache Kantenreinigung sorgen

für einen einfachen Zugang auch zu schwer erreichbaren Stellen. Die

Schmutzwasserabscheidung in der Kammer gewährleistet eine gleichbleibend hohe

Leistung, indem sie auch im flachen Zustand kraftvolles Absaugen sicherstellt.

Dank der MHCBS-Technologie (Balanced-Pressure Water Flow System) bleibt die

Bürste konstant sauber, während die DualBlock-Anti-Tangle-Technologie ein

Verheddern von Haaren verhindert.

- Intelligente Funktionen für eine mühelose Bedienung : Die neu eingeführte

Aurora AI Lights -Funktion ändert die Farbe der Lichter je nach

Reinigungsstatus. Die iLoop Smart Sensor Technologie erkennt automatisch den

Verschmutzungsgrad und passt die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss in

Echtzeit an, ohne dass Einstellungen manuell geändert werden müssen. Diese

markeneigenen Funktionen von Tineco machen den Reinigungsprozess noch

effizienter. Hinzu kommen der 360°-Selbstantrieb und der neu positionierte

Reinigungswassertank, die für eine bequeme Handhabung und maximale

Beweglichkeit sorgen.

- Hohe Langlebigkeit und praktische Reinigung : Verbesserte Akkuzellen Seite 2 ► Seite 1 von 2





Als frisch gebackener weltweiter Marktführer in der Kategorie der Nass- undTrockenstaubsauger für den Haushalt* setzt Tineco mit seinem Flaggschiff für dieBodenpflege, dem FLOOR ONE S9 Artist Steam, neue Maßstäbe für dieBodenreinigung. Dieses bisher fortschrittlichste Gerät der Marke kombiniertintelligente Funktionen mit intuitivem Design und einer leistungsstarkenDampfreinigungsfunktion - für noch mehr Komfort und Effizienz bei derBodenpflege.Besonders hervorzuheben sind folgende Merkmale:- Leistungsstarke Reinigungstechnologie : Der FLOOR ONE S9 Artist Steam nutzteinen Hochtemperaturdampf von 140 °C, der selbst hartnäckigste Flecken mühelosentfernt. Das 180°-Lay-Flat-Design sowie die dreifache Kantenreinigung sorgenfür einen einfachen Zugang auch zu schwer erreichbaren Stellen. DieSchmutzwasserabscheidung in der Kammer gewährleistet eine gleichbleibend hoheLeistung, indem sie auch im flachen Zustand kraftvolles Absaugen sicherstellt.Dank der MHCBS-Technologie (Balanced-Pressure Water Flow System) bleibt dieBürste konstant sauber, während die DualBlock-Anti-Tangle-Technologie einVerheddern von Haaren verhindert.- Intelligente Funktionen für eine mühelose Bedienung : Die neu eingeführteAurora AI Lights -Funktion ändert die Farbe der Lichter je nachReinigungsstatus. Die iLoop Smart Sensor Technologie erkennt automatisch denVerschmutzungsgrad und passt die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss inEchtzeit an, ohne dass Einstellungen manuell geändert werden müssen. Diesemarkeneigenen Funktionen von Tineco machen den Reinigungsprozess nocheffizienter. Hinzu kommen der 360°-Selbstantrieb und der neu positionierteReinigungswassertank, die für eine bequeme Handhabung und maximaleBeweglichkeit sorgen.- Hohe Langlebigkeit und praktische Reinigung : Verbesserte Akkuzellen