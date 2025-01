JPMORGAN stuft DWS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 48,00 auf 47,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 leicht reduziert, da sie von niedrigeren Managementgebühren-Einnahmen des Vermögensverwalters ausgehe, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DWS bleibe allerdings ihr Favorit unter den traditionellen Vermögensverwaltern./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 19:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 40,22EUR auf Tradegate (07. Januar 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angeliki Bairaktari

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,80

Kursziel alt: 48,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m