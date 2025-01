BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

Kreditgeschäft 2024: Robustes Wachstum der Genossenschaftsbanken - signifikante Belebung im Bereich privater Wohnimmobilienkredite Berlin (ots) - Die deutschen Genossenschaftsbanken haben im Geschäftsjahr 2024 ihren Wachstumskurs im Kreditgeschäft fortgesetzt. Das Volumen aller von den 672 Volksbanken und Raiffeisenbanken ausgegebenen Kredite stieg um 19 Milliarden Euro oder 2,4 Prozent auf knapp 800 Milliarden Euro.



Erfreulich ist dabei die Entwicklung im Bereich der privaten Wohnimmobilienkredite. Diese wuchsen auf 332 Milliarden Euro - ein Plus von 6 Milliarden Euro oder 2 Prozent. Daten zum Neugeschäft in diesem Bereich zeigen zudem ein zweistelliges Wachstum und weisen auf eine Belebung am Wohnimmobilienmarkt hin. Im Vergleich zum Vorjahr stieg einer Stichprobe von Genossenschaftsbanken zufolge das Neugeschäft um 16,6 Prozent. Dabei war das zweite Quartal 2024 das stärkste seit Beginn der Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank Mitte 2022, die Neugeschäftsvolumina liegen allerdings weiterhin deutlich niedriger als während der Niedrigzinsphase.