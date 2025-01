Bayer: Das könnte "zu einer Neubewertung der Aktie führen"

Das Forschungsunternehmen MWB Research hat am Dienstag seine Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 31 Euro bestätigt und zeigt sich zuversichtlich, dass das deutsche Life-Science-Unternehmen die laufenden Rechtsstreitigkeiten und den finanziellen Druck bewältigen kann. Das Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 56 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Bayer konnte in Australien einen bedeutenden juristischen Erfolg erzielen, da das Bundesgericht die letzte Sammelklage im Zusammenhang mit seinem Unkrautvernichtungsmittel Roundup abgewiesen hat. Das Gericht entschied, dass keine wissenschaftlichen Beweise vorliegen, die Glyphosat, den Wirkstoff in Roundup, mit Non-Hodgkin-Lymphomen in Verbindung bringen.