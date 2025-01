Nvidia macht jetzt in Automotive

Selbstfahrende Robotaxis, gesteuert von der KI, angetrieben durch Nvidia-Chips. So könnte sich Jen-Hsun Huang die Zukunft sicherlich gut vorstellen.

Für viele vielleicht überraschend: auch der deutsche Zulieferer Continental ist mit an Bord. Aurora, Continental und Nvidia wollen autonome Lkw in großem Stil auf die Straße bringen. Die Unternehmen nutzen das nächste DRIVE Thor System-on-a-Chip und DriveOS von Nvidia, die in das Aurora Driver-System integriert werden.

Dabei handelt es sich um ein autonomes Fahrsystem der SAE-Level-4-Kategorie. Level 4 bedeutet, dass das Fahrzeug keinen menschlichen Fahrer mehr benötigt, aber nur in bestimmten Bereichen oder bei bestimmten Bedingungen vollständig autonom fahren kann. Im Vergleich dazu bedeutet Level 5 völlige Autonomie ohne Einschränkungen.

Die Massenproduktion dieser autonomen Lkw ist für 2027 geplant, wobei der erste Einsatz in Texas im April 2025 starten soll.

"Die Entwicklung, Industrialisierung und Herstellung leistungsstarker selbstfahrender Hardware in kommerziellen Maßstab erfordert einzigartige und unvergleichliche Expertise", sagte Aruna Anand, Präsidentin und CEO für die Automobilbranche bei Continental Nordamerika.

"Unsere branchenweit erste Zusammenarbeit mit Aurora und Nvidia, um autonome Lkw zu liefern, positioniert Continental an der Spitze dieser hochmodernen Technologie und wird einen Mehrwert für unser Geschäft schaffen".

Auch Uber wird die Cloudsysteme von Nvidia nutzen, um autonomes Fahren voranzutreiben.

"Generative KI wird die Zukunft der Mobilität prägen, da sie sowohl reichhaltige Daten als auch leistungsstarke Rechenkapazitäten erfordert", sagt Dara Khosrowshahi, CEO von Uber.

"Durch die Zusammenarbeit mit Nvidia sind wir zuversichtlich, dass wir den Zeitrahmen für sichere und skalierbare Lösungen für autonomes Fahren in der Branche erheblich beschleunigen können."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion





