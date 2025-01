dynaCERTs HydraGEN-Technologie ist beim Truck-Rennen der Rallye Dakar 2025 neuerlich im Einsatz

TORONTO, ON – 7. Januar 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine HydraGEN-Technologie nach einer erfolgreichen Performance im vergangenen Jahr bei der Rallye Dakar 2025 in der Truck-Kategorie neuerlich zum Einsatz kommt. Im Vorjahr wurde erstmals bei einem DAKAR-Rennen ein Truck mit einem HydraGEN HG1-Aggregat von dynaCERT ausgestattet.

Nach dem zufriedenstellenden Einsatz im Jahr 2024 kehrt dynaCERT mit seiner HydraGEN-Technologie zur Kohlenstoffreduktion für das prestigeträchtigste und anspruchsvollste Offroad-Rennen der Welt neuerlich in die saudi-arabische Wüste zurück. Bei der HydraGEN-Technologie wird mittels Elektrolyse destilliertes Wasser in Wasserstoff- und Sauerstoffgase umgewandelt, die dem Motor dann bei Bedarf über den Lufteinlass zugeführt werden. Die patentrechtlich geschützte HydraGEN-Technologie von dynaCERT soll den Ausstoß von Treibhausgasen, NOx, CO2, THC und Feinstaub senken.

Für dynaCERT besteht der Hauptzweck der Teilnahme an der Rallye Dakar darin, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit seiner HydraGEN-Technologie in einer Umgebung zu demonstrieren, in der die Fahrzeuge in einem sehr anspruchsvollen Betriebsmodus extremer Hitze, harten Stößen und starken Vibrationen ausgesetzt sind. Mit den technischen Daten, die unter derart anspruchsvollen realen Verhältnissen erhoben werden, verfolgt dynaCERT sein Ziel, die HydraGEN-Technologie weiterhin in allen möglichen Anwendungsbereichen weltweit zum Einsatz zu bringen.

Die diesjährige Rallye Dakar 2025 (die zum sechsten Mal in Saudi-Arabien stattfindet) wird von 3. Januar bis zum 17. Januar 2025 auf einer Länge von knapp 8.000 Kilometern abgehalten, wobei auf mehr als 5.000 Kilometer der Rennstrecke Zeitmessungen durchgeführt werden. dynaCERT unterstützt das französische Team Normandy Racing Solutions (NRS) während der DAKAR 2025 und DAKAR Classic.

Bei diesem DAKAR-Rennen (#623) setzt NRS einen DAF-Truck-Prototypen ein, der als „Fast Assistance Truck“ für die Teilnehmer des Overdrive Toyota Hilux Teams fungieren soll. Der 13-Liter-Doppelturbo-Motor von PACCAR schafft es auf 950 PS. Die ausschließlich französische Mannschaft besteht aus den Fahrern Alexandre Lemeray und Fabien Lecaplain sowie der Sportlerin Marion Andrieu, die für die Navigation zuständig sein wird.

Seite 2 ► Seite 1 von 4