Warburg Research senkt Ziel für Gerresheimer auf 113 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 131 auf 113 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Studie zum Novo-Nordisk-Mittel Cagrisema habe nur begrenzt Einfluss auf die Umsatzentwicklung von Gerresheimer, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf den jüngsten Gerresheimer-Kursrutsch infolge enttäuschender Daten des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk zum Abnehmmittel Cagrisema. Der Experte senkte derweil seine Geschäftsprognosen für den Spezialverpackungshersteller wegen vorsichtigerer Erwartungen für den Bereich Moulded Glass, der Glasverpackungen für Kosmetikhersteller, für die pharmazeutische Industrie und für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie produziert. So erhole sich die Nachfrage nach Standardware langsamer als gedacht./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 08:15 / MEZ