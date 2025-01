Ist das der Befreiungsschlag? Kursziel für SolarEdge angehoben!

Von der Nachfrageschwäche in der Solarbranche war das Unternehmen besonders stark betroffen, da die Hürden für einen Markteintritt bei Wechselrichtern als niedrig gelten und der Wettbewerb dementsprechend hart ist. Das hat am deutschen Aktienmarkt auch SMA Solar zu spüren bekommen.

Hinter der Aktie von SolarEdge liegt ein schreckliches Börsenjahr. Fast dreistellig in 2024 gestartet fielen die Anteile zeitweise auf rund 10 US-Dollar und damit den niedrigsten Stand seit vielen Jahren.

Kursexplosion zum Wochenauftakt

Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, hat SolarEdge wiederholt hunderte Beschäftigte entlassen und sich von einer Sparte sogar komplett getrennt. Der Konzern steckt nach einer milliardenschweren Abschreibung in finanziellen Schwierigkeiten.

Offenbar rechnet das Management damit, dass diese auch in 2025 anhalten. Daher hat sich das Unternehmen zum Wochenauftakt zu weiteren Entlassungen entschlossen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, sollen weitere 400 Stellen abgebaut werden. Die Aktie reagierte mit einer Kursexplosion, von der zum Handelsende ein Plus von 6,6 Prozent übrigblieb.

Goldman Sachs bekräftigt Kaufempfehlung – und hebt Kursziel an

Auch am Dienstag konnte die Aktie bereits in der US-Vorbörse zulegen. Nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Kaufempfehlung für SolarEdge bekräftigte, legten die Anteile um rund 6 Prozent zu. Gegenüber ihrem 52-Wochen-Tief hat die Aktie bereits 70 Prozent an Wert gewinnen können.

Geht es nach Brian Lee, dem federführenden Analysten der Studie, hat SolarEdge weiteres Erholungspotenzial. Sein Kursziel hat er von 19 auf 21 US-Dollar angehoben, was gegenüber dem Schlusskurs vom Montag einer Upside von knapp 30 Prozent entspricht.

Kooperationsvereinbarung soll Cashburn stoppen

Damit ist er deutlich bullisher als der Rest seiner Kolleginnen und Kollegen. Im Schnitt sehen Experten den fairen Wert der Aktie bei 17,74 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 9 Prozent bedeutet. Auch seine Kaufempfehlung ist eine von insgesamt nur zweien – bei insgesamt 34 Analysten, die SolarEdge covern.

Seinen Optimismus begründet Lee mit den jüngsten strategischen Initiativen des Konzerns. Dazu gehören neben der Verschlankung der Unternehmensstruktur auch Kooperationsvereinbarungen mit Solarausrüstern wie Sunrun.

So sollen Steuervergünstigungen und Subventionen für die Verlagerung von Fertigungsanlagen in die USA optimiert werden. Der Goldman-Sachs-Analyst erwartet, dass der Cashburn des Unternehmens damit bereits im laufenden Quartal aufgehalten werden kann.

Bereits am Montag hatten sich die Analysten von Truist Securites und Canaccord ähnlich geäußert. Diese sehen den fairen Wert der Aktie bei 15 beziehungsweise 18 US-Dollar.

Fazit: Ungewisser Ausblick, Anleger sollten Alternativen erwägen

Die Aktie des finanziell und operativ unter Druck stehenden Solarausrüsters SolarEdge ist mit viel Schwung in das neue Börsenjahr gestartet. Für wachsende Zuversicht hinsichtlich eines Turnarounds sorgen neben weiteren Stellenstreichungen auch positive Analystenstimmen nach einer umfangreichen Kooperationsvereinbarung mit Sunrun.

Zusätzlich befeuert werden die Erholungsgewinne der Aktie durch die Short-Quote von fast 38 Prozent, die damit eine der höchsten innerhalb der Branche ist. Wunder sollten an der Aktie interessierte Anleger jedoch nicht erwarten – auch für 2025 erwarten Analysten hohe Verluste.

Der Fehlbetrag soll sich auf -2,52 US-Dollar pro Aktie belaufen, sodass Kapitalmaßnahmen nötig werden könnten. Die Barreserven sind auf inzwischen knapp 680 Millionen US-Dollar geschrumpft. Wer sich in der Branche engagieren möchte, sollte vor allem auf die trotz allen Schwierigkeiten weiterhin profitablen Modulhersteller FirstSolar und JinkoSolar setzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion