Ethereum-Co-Founder Vitalik Buterin verkauft Memecoins!

Es ist kein Geheimnis, dass Entwickler von Memecoins prominente Krypto-Figuren wie Buterin als Marketingstrategie nutzen. Indem sie einen erheblichen Anteil ihrer Token an öffentliche Wallets wie die von Buterin senden, hoffen sie auf einen viralen Effekt und eine Preisspekulation. Doch wenn Buterin diese Tokens auf den Markt wirft, kommt es häufig zu massiven Preisverfällen.

Bereits 2021 hatte Buterin SHIB-Tokens im Wert von über 60 Millionen US-Dollar abgestoßen und den Erlös an Organisationen gespendet, die sich mit Langlebigkeitsforschung, Künstlicher Intelligenz und Pandemiebekämpfung befassen.

Ein Blick auf Buterins Portfolio: Milliardenwerte auf einer Wallet

Buterins öffentliche Wallet, die unter dem Ethereum-Name-Service (ENS) als vitalik.eth bekannt ist, zeigt ein beeindruckendes Vermögen. Sein größter Vermögenswert sind 240.095 ETH, was einem Wert von etwa 873 Millionen US-Dollar entspricht.

Weitere nennenswerte Bestände in Buterins Wallet umfassen mehrere Millionen US-Dollar in AETH-Derivaten, die über die dezentrale Finanzplattform Aave verwaltet werden. Darüber hinaus besitzt er beeindruckende 10 Milliarden WHITE-Tokens, die mit der wenig bekannten WhiteRock-Tokenisierungsplattform verbunden sind. Auch etwa 1 Million Dollar in Wrapped ETH (wETH) gehören zu seinem Portfolio.

Der jüngste Sell-Off: Warum jetzt?

Seit den frühen Morgenstunden des 7. Januars 2025 (UTC) hat Buterin aktiv Memecoins an Plattformen wie CoW Swap, Uniswap und Kyber Network sowie den DEX-Aggregator Odos gesendet, um diese zu liquidieren. Einige dieser Tokens – darunter die obskuren DOBE-Tokens – zeigten trotz Buterins Verkauf einen leichten Preisanstieg.

Kanro Charity im Fokus

Buterins Wohltätigkeitsorganisation Kanro wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen, hat ihren Fokus jedoch erweitert. Kürzlich unterstützte Buterin auch die datenschutzorientierte RiseUp-Initiative, wie seine Onchain-Transaktionen zeigen.

Mit dem jüngsten Verkauf setzt Buterin seine Praxis fort, Vermögen aus unerwarteten Quellen in gemeinnützige Projekte umzuwandeln.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

