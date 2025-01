UBS startet Süss Microtec mit 'Sell' - Ziel 40,30 Euro

JBelfort schrieb 02.12.24, 14:03

Zu den Kunden fand ich das hier:



"SUSS has a strong global customer base, including almost all major semiconductor manufacturers, with a strong presence in Asia (Taiwan, Korea and China). The

customers are mainly served through local SUSS entities. Key customers include industry giants such as TSMC, Intel, Micron, Samsung, SK Hynix and Wolfspeed."



So wie ich das sehe, sind die Chinesen nicht die großen Kunden.