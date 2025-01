Dax baut Vortagesplus aus - Konjunkturhoffnung

cashburner99 schrieb 05.01.25, 21:10

Die umsatsschwachen Handelstage nach Weihnachten bis hin zum letzten Freitag sollte man wohl nicht überbewerten.

Ist ja, wie vermutet, auch nicht wirklich etwas passiert.... XC 23.12. - 19.848 --> XC 3.1. - 19.906.

Und da sich im DAX nichts wesentliches getan hat, bleibt meine Einschätzung vom 22.12. auch vorerst bestehen.

Hier der passende Auszug aus dem damaligen Beitrag dazu....



Sehr markant natürlich das Tief vom 5.8. bei 17.024 (alle Zahlen Xetra), von da ab gings nur noch --> to da Moon 📈



Das derzeitige ATH steht bei 20.522 (13.12.), was einer Bewegung von stolzen 3.498 Punkten entspricht. Derzeit läuft eine "Korrektur", welche im Tief am Freitag 19.649 erreichte... dann wieder ca. 230 Punkte up.

Somit wurde bislang noch nicht mal das 38er RT erreicht, lediglich etwas unter dem 23er war möglich.



Hier die entsprechende Zahlenreihe ab ATH....

--> 23,6% - 19.696

--> 38,2% - 19.186

--> 50,0% - 18.773

--> 61,8% - 18.360



Das macht auf der einen Seite deutlich, wieviel Potential auf der Unterseite vorhanden ist. Auf der anderen Seite sollte auch akzeptiert werden, das (noch?) gar nicht wirklich klar ist, ob es sich bei dem laufenden Muster überhaupt um eine Korrektur oder gar mehr handelt.



Bei der Bewegung vom August-Tief bis zum vormaligen Zwischenhoch und ATH (19.674 - 17.10.) lief es ganz ähnlich.... von 19.674 lief es down bis zur 18.812 am 19.11., das 23er wurde also auch hier unterboten, das 38er aber nicht erreicht, bevor sich der DAX zu neuen Höhen aufschwang.



Auch hier die Zahlen....

--> 23,6% - 19.049

--> 38,2% - 18.662



Die Aussage des ganzen.... "Short all in" (m.M.n.) höchstens mit größter Vorsicht und dem eigenen RM angepasstem, engem SL. Die Möglichkeit, das es sich aktuell um einen Fake-Down-Move wie im Okt./Nov. handelt, sollte nicht unterschätzt werden.



Ab Montag, 8:00 wird es dann interessant, die Big Boys sind wieder mit am Start und man wird sehen, ob bspw. die deutschen Inflationsdaten (14:00) für Bewegung sorgen können.



In Vorfreude auf den von verschiedenen Seiten angekündigten thematischen Input hier im Forum, wünsche ich einen erfolgreichen Start @ , Gruß CB. 😎