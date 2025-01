Unterstützung für Hessens Unternehmen in schwierigen Zeiten Förderprodukt Kapital für Kleinunternehmen geht in die Verlängerung Unternehmen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich gewerblich tätiger Sozialunternehmen) und freiberuflich Tätige mit Sitz in Hessen können auch künftig vom Kapital für Kleinunternehmen (KfK) profitieren. Das Land Hessen hat zusammen …