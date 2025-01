SUESS MicroTec - Aktie im Rampenlicht - 07.01.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -30,69 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -8,83 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,05 % geändert.

Nach dem starken Wochenauftakt haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter zugelegt. Der Dax gewann zuletzt 0,31 Prozent auf 20.279 Punkte. Damit notiert er über der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die im frühen Handel …

Die Schweizer Großbank UBS hat Süss Microtec mit "Sell" und einem Kursziel von 40,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Halbleiterausrüster sei trotz der Ausrichtung auf stark wachsende Branchenbereiche 2025 durchaus anfällig für Gegenwind, …

Für die tendenziell schwankungsfreudigen Papiere von Süss Microtec ist es am Dienstag nach starkem Wochenauftakt ebenso deutlich in die andere Richtung gegangen. Nach einer Verkaufsempfehlung der Schweizer Großbank UBS rutschten sie am Vormittag um …