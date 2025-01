Nexus Uranium stellt Update zum bevorstehenden Winterbohrprogramm bereit

Der Bau der winterfesten Eiszufahrtsstraße ist weiterhin im Gange; die Mobilisierung des Camp-Personals und der Bau des Camps werden für die kommende Woche erwartet. Das Bohrprogramm, das voraussichtlich Ende Januar beginnen wird, wird sich zunächst auf die Erprobung von Gebiet B konzentrieren, gefolgt von den Gebieten A, I und einem noch nicht erprobten leitfähigen Trend (siehe Abbildung). In historischen Bohrungen in Gebiet B wurde eine Tonalteration durchteuft, die sich über den gesamten Sandsteinabschnitt erstreckt, wobei alterierter Pyrit und eine damit verbundene Urananreicherung im unteren Bereich des Sandsteins festgestellt wurde. Die Sandsteinalteration steht in Zusammenhang mit mächtigen Brekzienabschnitten und Verwerfungen, die eine vertikale Verschiebung der Diskordanz von über 50 Metern verursachten. Die hydrothermale Alteration setzt sich bis tief in das Grundgestein fort.

„Wir sehen der Aufnahme des Winterbohrprogramms bei Cree East entgegen - einem Projekt, das durch jahrelange gründliche Untersuchungen und Vorbereitungen sowie durch die Nutzung früherer Explorationsarbeiten im Wert von über 20 Millionen $ geprägt ist“, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. „Dieses Bohrprogramm ist ein wichtiger Schritt, um unser Verständnis für das Potenzial des Projekts zu verbessern, und stellt einen bedeutenden Meilenstein für Nexus Uranium dar.“

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Cree East ist mit 57.752 Hektar (142.708 Acres) eines der größten Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan; es wurden hier bis dato mehr als 20 Millionen $ in die Exploration investiert. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, was anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold verdeutlicht wird.