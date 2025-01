Sucden Financial eröffnet ein europäisches Büro in Deutschland

LONDON, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Sucden Financial, der Anbieter von Multi-Asset Execution, Clearing und Liquidität, freut sich bekannt zu geben, dass er eine europäische Niederlassung eröffnet hat, um der wachsenden Nachfrage nach seinen Dienstleistungen gerecht zu werden. Die Sucden Financial Hamburg GmbH, eine Tochtergesellschaft der Sucden Financial Limited, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenziert und ist Mitglied der Kategorie 4 an der LME.

Das Team von Sucden Financial Hamburg wird von Christoph Domisch und Barry Gershon geleitet und umfasst auch Christoph Chopin als LME Metals Broker. Das Team wird auf der starken Marktpräsenz von Sucden Financial bei Industriemetallkunden aufbauen, indem es zunächst Kunden in Deutschland und in der gesamten EU Zugang zu LME-Kontrakten bietet. In Zukunft könnte Sucden Financial Hamburg europäischen Kunden auch Zugang zu weiteren Rohstoffderivaten und Devisenmärkten bieten.