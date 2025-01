Martin Kind fordert im DUP-Podcast "Der Moment" Bürokratieabbau und Deregulierung und kritisiert Leistungsgedanken in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - Martin Kind fordert Bürokratieabbau und Deregulierung und

kritisiert Leistungsgedanken in Deutschland: "Montag bis Freitag, wenn es gut

geht, acht Stunden, und das war's dann" - Zu USA/Trump: "Wir haben keinen, der

den Mut hat, sich hinzustellen und zu sagen: Wir machen das" - Vorwurf der

Wettbewerbsverzerrung: Borussia Dortmund "müsste man prüfen"



Martin Kind hat in der neuesten Folge des DUP UNTERNEHMER-Podcasts "Der Moment"

mangelnde Effizienz in Deutschland beklagt. "Der Leistungsgedanke hat sich ein

bisschen verändert. Wenn wir irgendwas entwickeln, dann von Montag bis Freitag,

wenn es gut geht, acht Stunden, und das war's dann", sagte der erfolgreiche

deutsche Unternehmer in einem Podcast für das DUP UNTERNEHMER-Magazin. "Die

Chinesen arbeiten aber im Drei-Schicht-Betrieb, 24 Stunden, sieben Tage. Hier

müssen wir unsere Denkkultur anpassen." Kind, seit 55 Jahren Geschäftsführer der

Kind-Gruppe (Hörgeräte), sagte, er habe den Eindruck, dass "ein Schleier über

Deutschland liegt" und machte die Politik dafür mitverantwortlich.

"Bürokratieabbau und Deregulierung" seien "zwei ganz wichtige Aufgabenfelder der

Politik".





