Dieser Meme-Highflyer aus 2024 hat jetzt fast 50 Prozent Kurspotenzial, sagt RBC

Analyst Brad Erickson hat die Bewertung der Carvana-Aktie am Dienstag von "Sector-Performance" auf "Outperform" hochgestuft. Der Hindenburg-Bericht hatte sich zum großen Teil mit der Sorge um die Fähigkeit des Unternehmens befasst, Autokredite zu verkaufen.

Erickson hob im Zuge dessen auch sein Kursziel an – von 270 US-Dollar auf 280 US-Dollar. Das neue Kursziel impliziert eine Rallye von 48 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Erickson sagte, die Wall Street unterschätze, wie stark Carvana seinen Marktanteil ausbauen werde.

Der Analyst hob seine Schätzungen für das vierte Quartal um etwa 4 Prozent über den Konsens der Wall Street und für 2025 um 2 Prozent an und "könnte immer noch zu konservativ sein", prognostiziert er.

"Wir glauben, dass die Schätzungen der Wall Street die Marktanteilssteigerung von Carvana unterschätzen, es sei denn, die wichtigsten Kohorten beginnen, im Vergleich zu Jahren vorhersehbarer Entwicklung unterdurchschnittlich abzuschneiden", so Erickson.

Er sagte weiter, dass Carvana gewinnbringend expandieren und mit mehr gewerblichen und Flottenkäufern zusammenarbeiten könne. Aufgrund der wieder anziehenden Nachfrage werde das Unternehmen in der Lage sein, seine Schulden weiter abzubauen und profitabel zu arbeiten, so der Analyst.

Zur Kontroverse darüber, ob Carvana Schwierigkeiten hat, die von ihm vergebenen Kredite zu verkaufen, sagte Erickson, dass der Privatverkauf von Krediten im Wert von 800 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr zu ähnlichen Bedingungen wie in der Vergangenheit erfolgte und dass das Finanzunternehmen Ally Financial am Montag seine Geschäftsbeziehung mit Carvana erneuerte.

9 von 24 Analysten stufen die Aktie als Kauf oder starken Kauf ein. Weitere 14, die die Aktie abdecken, stufen sie als Halten ein, einer als Underperform. Das durchschnittliche Kursziel impliziert laut Marketwatch ein Aufwärtspotenzial von fast 35 Prozent.

Die Carvana Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,07 % und einem Kurs von 194,7EUR auf Tradegate (07. Januar 2025, 15:46 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





