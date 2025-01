Liquiditätsindex sinkt erstmals seit Anfang 2023

Nürnberg (ots) -



- Sparneigung bei unter 30-Jährigen besonders ausgeprägt

- Mehr als ein Drittel der Deutschen will 2025 weniger Geld für Geschenke

ausgeben



Mit Blick auf das kommende Jahr nehmen sich viele Deutsche erneut vor, ihre

Ausgaben sorgfältiger zu planen und mehr Geld zur Seite zu legen. Außerdem

schätzen sie ihre finanzielle Situation etwas pessimistischer ein als zuletzt.

Entsprechend sank der TeamBank-Liquiditätsindex zwischen Juli und November 2024

von 11,50 Punkten auf nun 11,25 Punkte. Der leichte Rückgang beendet einen seit

Anfang 2023 bestehenden vorsichtigen Aufwärtstrend. Das sind zentrale Ergebnisse

der repräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer".





Das Jahresende ist die Zeit der Wünsche und Vorsätze - auch bei den Finanzen. Soplant ein Viertel aller Befragten, 2025 mehr Geld zu sparen als im laufendenJahr. 46 Prozent wollen ihr Verhalten nicht ändern, 15 Prozent möchten wenigerGeld beiseitelegen. Stark ausgeprägt ist die Sparneigung bei den Jüngeren: 38Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen wollen mehr Geld zurücklegen als 2024.Ihre Ausgaben sorgfältiger zu planen, beabsichtigen zudem 24 Prozent allerBefragten. Für Geschenke möchten im nächsten Jahr 35 Prozent der Bürgerinnen undBürger weniger Geld ausgeben - verglichen mit nur sechs Prozent, die mehrinvestieren werden. 45 Prozent werden an dieser Stelle ihr Konsumverhalten nichtändern.Neben Vorsätzen haben die Deutschen auch Wünsche für 2025: Mit 58 Prozent stehtGesundheit auf der Liste ganz oben. Danach folgen mehr Rente oder Einkommen mit36 Prozent vor dem Verreisen (29 Prozent) und weniger Stress (24 Prozent). Etwasmehr als jeder Fünfte wünscht sich zudem mehr Zeit mit der Familie.Ältere machen sich mehr Sorgen um ihre Finanzen als JüngereIhre derzeitige und zukünftige finanzielle Situation schätzen die Deutschenetwas pessimistischer ein als in den vergangenen knapp zwei Jahren. DerLiquiditätsindex der TeamBank sank zwischen Juli und November erstmals seitAnfang 2023 - und zwar von zuvor 11,50 Punkten auf nun 11,25 Punkte. Verglichenmit der Befragung im Juli sank der Indexwert bei den unter 30-Jährigen deutlichum drei Punkte, während er sowohl bei den 30- bis 49-Jährigen als auch bei denüber 50-Jährigen um jeweils 1,25 Punkte anstieg und damit eine leichteVerbesserung anzeigte.Generell machen sich ältere Menschen mehr Sorgen um ihre finanzielle Situationals die jüngeren Befragten. Entsprechend fällt der Indexwert bei den über50-Jährigen mit -1,50 Punkten mit Abstand am schlechtestenaus. Führend sind die18- bis 29-Jährigen mit 29,25 Punkten, gefolgt von den 30- bis 49-Jährigen mit21,50 Punkten. Insgesamt bewerten zwei Drittel der Deutschen ihre derzeitige