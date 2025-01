Dax dreht am Mittag ins Plus - Druck auf EZB steigt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem schwachen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:40 Uhr wurde der Index mit rund 20.285 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Rheinmetall und SAP, am Ende die Deutsche Bank, Eon und FMC.



Die Nachricht, dass die jährliche Inflation im Euroraum zuletzt weiter zugelegt hatte, sorgte noch nicht für große Negativbewegungen an der Börse. Allerdings seien es "unangenehme Nachrichten für die EZB", dass die Inflationsrate im Dezember von 2,2 Prozent auf 2,4 Prozent gestiegen ist, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. "Der Währungsraum lahmt und die Zinsen sollten deshalb runter, doch die Inflationsentwicklung spricht eine andere Sprache. Dass die Inflationsrate zum Jahresende 2024 steigen würde, war zu erwarten, doch die Teuerungsrate klettert weiter nach oben."





