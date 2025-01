Doch weniger harte Zölle? Das plant Donald Trump

Aber der designierte Präsident lässt sich nur ungern in die Karten schauen. Allgemein gehen Experten davon aus, dass restriktive umfassende Zölle die Inflation antreiben könnten. Es ist aber abzusehen, dass Trump – anders als bei siner ersten Administration – mit einem starken US-Dollar durch die Amtzeit gehen will. Denn ein starker US-Dollar auf dem Weltmarkt kann gegen chinesische Produkte ein viel wirkungsvoller und gewinnbringenderer Hebel sein, als höhere Zölle: Wenn der US-Dollar stärker wird, wird der Yuan im Vergleich teurer. Dies bedeutet, dass chinesische Waren in den USA für amerikanische Käufer teurer werden, was den Export aus China in die USA verringern kann.

Zudem braucht Trump keinen schwachen US-Dollar, um die Wirtschaft anzukurbeln – wie noch während seiner ersten Amtszeit – denn die US-Konjunkturdaten sind stabil.

Es kann also durchaus etwas dran sein, dass der designierte Präsident an seiner Strategie pfeilt und die Zölle weniger restriktiv plant. Auf diese Nachricht hin reagierte sogleich der US-Dollar am Montag und gab nach. Er fiel um 0,68 Prozent, während der Euro um 0,8 Prozent auf 1,039 US-Dollar stieg.

Es liegt also durchaus im Bereich des Warscheinlichen, dass Trump die Zölle sektoriell begrenzt, um den US-Dollar stark zu halten. Schon am 20. Januar, dem Tag seiner Amtseinführung, könnte sich diese Vermutung bewahrheiten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion





