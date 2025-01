PIABO Communications eröffnet Asia-Pacific Hub in Singapur (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO Communications (https://piabo.net/) , Europas führende

Kommunikationsagentur für innovative Unternehmen weltweit, eröffnet einen neuen

Asia-Pacific Hub in Singapur und festigt seine Position als globaler Partner für

internationale Tech-Unternehmen, Investor:innen und Partner:innen. Mit dieser

Expansion adressiert PIABO die steigende Nachfrage nach Kommunikationsberatung

in der APAC-Region und unterstützt gleichzeitig lokale Unternehmen, die eine

starke Präsenz in Europa aufbauen möchten.



Singapur als Drehkreuz für Südostasien





Singapur ist das wirtschaftliche Herz Südostasiens und dient als zentraler Hubfür Unternehmen, die in aufstrebende Märkte wie Indonesien, Vietnam, Malaysia,Thailand, und die Philippinen expandieren möchten.Mit der Eröffnung des Asia-Pacific Hubs schafft PIABO Communicationsunmittelbare Nähe zu Kund:innen, Partner:innen und Medien in der Region.Europäische und US-amerikanische Unternehmen profitieren von maßgeschneiderterKommunikationsberatung direkt vor Ort, während asiatische Unternehmen gezieltbei ihrer Expansion auf den europäischen Markt unterstützt werden - mit lokalemKnow-how und strategischer Expertise.Erfahrene Führung: Sara Pereira leitet neuen APAC-StandortDie Leitung des neuen Büros übernimmt die Kommunikationsexpertin Sara Pereira(https://www.linkedin.com/in/sarapereirasg/) als Managing Director APAC. Mitumfangreicher Erfahrung bei Agenturen wie Ogilvy und WE Communications wird sievon Singapur aus die Aktivitäten in der gesamten APAC-Region steuern.Tilo Bonow (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de) ,Gründer und CEO von PIABO Communications, erklärt: "Unsere Expansion nachSingapur ist ein strategischer Schritt, um unseren Kund:innen eine stärkerePräsenz in den dynamischen Märkten Asiens zu bieten. Viele internationaleUnternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Markenbotschaften in Asienwirkungsvoll und nachhaltig zu kommunizieren. Mit unserer Präsenz vor Ort undunserer Nähe zum Markt werden wir sie noch besser bei ihrem Wachstum begleiten."Pereira ergänzt: "Die Innovationskraft der Region und die steigende Nachfragenach Kommunikationsdienstleistungen eröffnen enormes Potenzial. Mein Ziel istes, unseren Kund:innen dabei zu helfen, ihre Marken erfolgreich in denasiatischen Märkten zu etablieren und nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Alseuropäischer Marktführer im Bereich Innovationskommunikation bringt PIABOfrischen Wind in die Branche und spielt als dynamischer Knotenpunkt einezentrale Rolle."Ein wichtiger Meilenstein für PIABO als OrganisationDie Eröffnung des Büros in Singapur markiert einen bedeutenden Schritt im