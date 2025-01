Canada Nickel unterzeichnet endgültige Vereinbarungen zur Gründung von ExploreCo und Konsolidierung der Crawford Surface

TORONTO, 07. Januar 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - freut sich, die Unterzeichnung von zwei endgültigen Vereinbarungen am 6. Januar 2025 bekannt zu geben - die bereits zuvor gemeldete Transaktion mit Noble Mineral Exploration ("Noble") (siehe Pressemitteilung vom 8. Juli 2024) und eine endgültige Vereinbarung mit dem primären Inhaber der Oberflächenrechte ("Inhaber der Oberflächenrechte") in Crawford und den umliegenden Gemeinden, um den Zugang zu 32.000 Acres an Oberflächenrechten zu sichern, die für die Errichtung des Crawford-Nickelsulfid-Projekts ("Crawford") erforderlich sind.

Mark Selby, CEO, sagte: "Die heutigen Ankündigungen sichern den Zugang zu 32.000 Acres an Oberflächenrechten und sind ein weiterer entscheidender Schritt für das Unternehmen, während wir unsere Genehmigungen abschließen und uns auf eine Bauentscheidung für Crawford im Jahr 2025 zubewegen. Als Teil der Vereinbarung über die Oberflächenrechte wird das Unternehmen 47.750 Acres an Bergbaurechten in den Gemeinden Kingsmill und Mabee - wo keine bekannten Explorationsziele existieren - an den Inhaber der Oberflächenrechte übertragen. Diese Übertragung zielt darauf ab, Zukunftssicherheit über ein beträchtliches Landgebiet zu schaffen und die effektive Entwicklung einer nachhaltigen Forstwirtschaft und die Erhaltung von Lebensräumen für Wildtiere zu erleichtern. Wir sind stolz auf unsere Fortschritte bei der Erschließung des Potenzials des Crawford-Projekts und des Timmins-Nickel-Distrikts und bauen eine Zukunft auf, die der Umwelt zugutekommt und zukünftige Generationen unterstützt."

Gründung der Tochtergesellschaft ExploreCo und Konsolidierungstransaktion

Gemäß der vorangegangenen Pressemitteilung vom 8. Juli 2024 haben Canada Nickel und Noble nun eine endgültige Vereinbarung getroffen, wonach Canada Nickel und Noble bestimmte Bergbaugrundstücke, einschließlich des bestehenden Joint Ventures Mann, in ein neues privates Unternehmen ("ExploreCo") einbringen werden, um ihre jeweiligen Interessen am Portfolio der Nickelprojekte nordöstlich von Timmins, Ontario, zu konsolidieren. Als Teil der Transaktion wird Canada Nickel das Eigentum an den Abbaurechten und den Zugang zu den Oberflächenrechten für bestimmte Schlüsselpatente in den Gemeinden Aubin, Crawford, Carnegie, Dargavel, Kidd, Lennox, Lucas, Nesbitt, Prosser und Wark, die sich derzeit im Besitz von Noble befinden, konsolidieren, was die zukünftige Erschließung von Crawford und anderen nahe gelegenen regionalen Grundstücken, die sich im Besitz von Canada Nickel befinden, erleichtert und vereinfacht.

