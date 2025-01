Der nächste Analyst hebt den Daumen!

Condor Energies: Gasgeschäft kommt voran!

Das vergangene Jahr lief operativ wie an der Börse gut für Condor Energies (1,88 CAD; CA20676A1084; TSX: CDR). Die Aktie konnte um mehr als 25 Prozent zulegen. Zwischenzeitlich hatte sich der Wert sogar mehr als verdoppelt. Dabei hatte man erst im März das neue operative Geschäft in Usbekistan gestartet. Dort hat Condor Energies Gasfelder vom staatlichen Energiekonzern übernommen. Diese verloren 20 Prozent und mehr an Ausstoß jedes Jahr. Das Problem war die alte Sowjet-Technik. Mit moderner Technik aus dem Westen konnte Condor die Förderung erst stabilisieren und dann steigern. Dabei half, dass die Geologie in dem mittelasiatischen Land derer im Westen Kanadas ähnelt, wo Condor auch seinen Sitz hat. Wie das Unternehmen mitteilte, hat man bereits eine durchschnittliche Produktion von 11.354 Barrel-Äquivalent pro Tag im Dezember erreicht, obwohl die Produktion aufgrund von Wartungsarbeiten an der nachgelagerten Infrastruktur einen Tag lang eingeschränkt war. Dies entspricht einer Steigerung von 13 % gegenüber der durchschnittlichen Produktion von 10.010 boe/d im dritten Quartal 2024.

Großaktionär zieht bei Kapitalerhöhung mit!

Allerdings ist das vierte Quartal 2024 für Condor Energies noch auf einer anderen Ebene wegweisend. Denn das Management konnte 19,4 Mio. Dollar per Kapitalerhöhung einsammeln. Ursprünglich wollte das Management lediglich 10 Mio. Dollar einsammeln, doch aufgrund des großen Interesses wurde das Volumen der Finanzierung gleich mehrmals erhöht. Wichtig für Anleger: Großaktionär Eurasia hat bei der Kapitalerhöhung mitgemacht und hält nun mehr als 20 Prozent der Anteile. Der Preis lag bei 1,90 Dollar je Aktie. Aktuell liegt der Titel etwa auf diesem Niveau.

Analyst gibt Kursziel von 5,60 Dollar aus!

Mit dem frischen Kapital wird Condor Energies zum einen den Ausbau des Gasgeschäfts in Usbekistan weiter forcieren. Zum anderen aber plant das Unternehmen LNG-Anlagen in Kasachstan. Die dortige Regierung hat beschlossen, bis 2028 den Dieselverbrauch bei Lokomotiven, Lkw und Schiffen deutlich zu reduzieren. Das LNG soll dann 70 Prozent des Kraftstoffs ausmachen, Diesel nur noch 30 Prozent. Condor arbeitet an einem Konsortium, um den Bau der Anlagen zu finanzieren. Mit der gestärkten Bilanz hat man bessere Karten am Verhandlungstisch. So sieht es auch Stephane Foucaud von Auctus Advisors. Der Analyst gab im Dezember ein neues Kursziel von 5,60 Dollar für die Aktie aus. Damit könnte sich der Wert laut dem Researchhaus also mehr als verdreifachen im Vergleich zum aktuellen Niveau. Für 2025 prognostiziert Foucaud ein Verhältnis von 3,3 beim Aktienkurs im Vergleich zum Free Cashflow. Ende Mai hatten bereits die Analysten von Research Capital ein Kursziel von 3 Dollar ausgegeben. In dieser Analyse waren allerdings die Fortschritte im zweiten Halbjahr nicht berücksichtig worden. Das deutet auf eine niedrige Bewertung der Aktie von Condor Energies hin.

