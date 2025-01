Bärische Flagge im Anmarsch

Nach Ausbruch aus einer volatilen Schiebephase der letzten Jahre sowie einem Anstieg über das Niveau von 2.100 Punkten kam es beim Russell 2000 Index zu einem regulären Kaufsignal, favorisiert wurde ein Anstieg an die Verlaufshochs aus 2021 bei 2.458 Zählern. Dieses Ziel konnte schließlich Ende November abgearbeitet werden, seitdem ist das Barometer ein Stück weit auf ein Niveau um 2.200 Punkten zurückgekehrt. Trotz augenscheinlicher Unterstützungen aus Oktober und November letzten Jahres fehlt offenbar die Kraft für weitere Kursanstiege, die letzten Tage präsentieren sich sogar im Gewand einer bärischen Flagge und lassen auf eine weitere Verkaufswelle schließen.

Die Finanzmärkte werden zusehends vom designierten US-Präsidenten Donald Trump beeinflusst, unglücklicherweise fehlt eine klare Wirtschaftspolitik und lässt dementsprechend Anleger vorsichtiger werden. Diese implementierten sogleich beim Russell 2000 Index eine bärische Formation und bringen dadurch ihre Unsicherheit zum Ausdruck. Sollte das Barometer nämlich unter 2.200 Punkte zurückfallen, würde eine erfolgreiche Auflösung der Flagge bevorstehen und in der Folge auf Abschläge auf 2.100 und darunter 2.056 Punkte schließen lassen. Entsprechend diesem Fahrplan könnte ein kurzzeitiges Short-Investment in Erwägung gezogen werden oder sich an den genannten Zielmarken ein Long-Investment andienen. Auf der Oberseite müsste der Index mindestens über 2.360 Punkte auf Tagesbasis zulegen, um einen erneuten Test der Widerstandszone aus 2021 bei 2.458 Punkten hervorzurufen. Aktuell scheint dieses Szenario jedoch aufgrund der Kursentwicklung zweitrangig zu sein.

Russell 2000 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: