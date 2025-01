Apple beschert Irland Milliarden-Geldregen!

Körperschaftsteuern treiben Irlands Erfolg

Die Apple-Nachzahlung fiel in ein ohnehin starkes Jahr für Irlands Körperschaftsteuereinnahmen. Laut dem irischen Finanzministerium stiegen die Einnahmen in diesem Bereich 2024 um 63,9 Prozent auf ein Rekordniveau von 39,1 Milliarden Euro. Diese außergewöhnliche Entwicklung zeigt: Der irische Fiskus profitiert massiv von seiner Rolle als europäisches Hauptquartier vieler US-Technologiekonzerne.

Fast drei Viertel der Körperschaftsteuereinnahmen stammen von nur zehn multinationalen Unternehmen, darunter Apple, Google und Meta. Das macht Irland zu einer der solidesten Volkswirtschaften der Eurozone.

Kritische Stimmen zu Abhängigkeit von Tech-Giganten

Trotz der beeindruckenden Zahlen warnen Experten vor einer übermäßigen Abhängigkeit Irlands von Steuereinnahmen aus dem Tech-Sektor. Der Think Tank Economic and Social Research Institute (ESRI) bezeichnet die Situation als "strukturelles Risiko". Bereits kleine Veränderungen in der Steuerpolitik der USA oder in den globalen Mindeststeuersätzen könnten die Einnahmen drastisch reduzieren.

Die irische Regierung plant daher, einen Teil des Überschusses in einen strategischen Staatsfonds zu lenken, um langfristige Risiken abzufedern. "Derzeit schwimmt Irland im Geld, aber wir dürfen die Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren", sagte Finanzminister Michael McGrath am Montag.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Rekordausgaben für Infrastruktur und Soziales

Mit den sprudelnden Einnahmen hat die irische Regierung ihre öffentlichen Ausgaben deutlich erhöht. Im Jahr 2024 wurden etwa neun Milliarden Euro mehr als im Vorjahr ausgegeben, ein Anstieg von 9,5 Prozent. Die zusätzlichen Mittel flossen unter anderem in den Ausbau des Wohnungsbaus, die Modernisierung des Gesundheitssystems und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.

Premierminister Leo Varadkar erklärte: "Diese Rekordeinnahmen geben uns die Möglichkeit, in die Zukunft des Landes zu investieren und gleichzeitig Rücklagen für schwierigere Zeiten zu bilden."

Europa blickt auf Irland

Das Modell Irlands als Steuerparadies für Tech-Konzerne bleibt innerhalb der EU umstritten. Länder wie Frankreich und Deutschland fordern seit Jahren eine Harmonisierung der Steuerpolitik. Die Apple-Nachzahlung zeigt jedoch, dass der irische Ansatz – niedrige Steuersätze kombiniert mit einer strategischen Ansiedlungspolitik – enorme fiskalische Vorteile bringt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 233,9EUR auf Tradegate (07. Januar 2025, 15:13 Uhr) gehandelt.





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!