Nachfrage nach Kreuzfahrten boomt: Strategien auf Carnival

Die Nachfrage nach Kreuzfahrten boomt: Vor diesem Hintergrund prognostiziert der US-Kreuzfahrtanbieter Carnival (ISIN PA1436583006) starke Buchungen für die Sommersaison 2025. Der Konzern surft auf einer Erfolgswelle, die sich einerseits aus steigenden Preisen und andererseits einer ungebrochen hoher Ausgabebereitschaft für Erlebnisse ergibt. Bereits im Dezember meldete das Unternehmen Q4-Umsätze und Gewinne oberhalb der Erwartungen: So wurden in den letzten drei Monaten 5,94 Mrd. US-Dollar eingenommen (vs. 5,93 Mrd. US-Dollar Prognose), der Gewinn lag mit 0,14 US-Dollar pro Aktie weit über den Schätzungen (0,08 US-Dollar). Der Jahresgewinn wurde indes durch steigende Kosten und Werbeausgaben gedrückt: Das Unternehmen prognostizierte 1,70 US-Dollar, die Erwartungen lagen bei 1,74 US-Dollar. Wer auf dem aktuellen Kursniveau eine defensivere Positionierung dem Direktinvestment vorzieht, könnte sich mit Zertifikaten positionieren.

Discount-Strategie mit 9,5 Prozent Puffer (März)