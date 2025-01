1 hochprofitable Airline mit 2,16 Prozent Dividende & Burggraben

„Der Kapitalbedarf der Luftfahrtindustrie ist unersättlich“, so seine Begründung. Im Berkshire-Hathaway-Jahresbericht 1996 heißt es sogar: „Als Richard Branson, der wohlhabende Eigentümer von Virgin Atlantic Airways, gefragt wurde, wie man Millionär wird, hatte er eine schnelle Antwort: Da gibt es eigentlich nichts zu tun. Beginnen Sie als Milliardär und kaufen Sie dann eine Fluggesellschaft.“

Airline-Aktien sind deutlich konjunktursensibler als der breite Markt. Während sie in Krisen stark einbrechen, ziehen sie anschließend meist umso stärker an. So sind beispielsweise Delta-Air-Lines-Aktien seit dem Tief 2020 bis heute um mehr als 223 Prozent gestiegen (Stand 06.01.2025).

Viele Airlines sind in Summe nicht sehr profitabel und schaffen für ihre Aktionäre langfristig keinen Wert. Ein Beispiel dafür sind Deutsche-Lufthansa-Aktien, die bisher über Jahrzehnte nicht gestiegen sind.

Doch von dieser Regel gibt es auch Ausnahmen.

Ryanair: Der Aldi unter den Airlines

Ryanair-Holdings-Aktien haben hingegen seit Mai 1997 in US-Dollar gerechnet mit 3.296 Prozent deutlich stärker als viele Indizes und Wertpapiere der Wettbewerber angezogen (06.01.2025).

Grund ist die extreme Kostendisziplin des Vorstandsvorsitzenden Michael O’Leary. Sie führt einerseits zu einer Erhöhung der Unternehmensprofitabilität und andererseits zu einer Reduzierung der Ticketpreise für die Kunden. So setzt sich Ryanair ähnlich wie Aldi im Lebensmittel-Einzelhandel gegen die Konkurrenz durch und erfreut sich einer stetig steigenden Zahl an Fluggästen.

Die Kostensparmaßnahmen ziehen sich durch den gesamten Konzern und reichen von einer einheitlichen Flugzeugflotte (geringere Wartungskosten) über die Nutzung von sekundären Flughäfen mit niedrigen Gebühren bis hin zu einem sehr dichten Flugprogramm (hohe Auslastung) und einer umstrittenen Personalpolitik. Zusatzleistungen wie Sitzplatzreservierungen, Gepäckaufgabe oder Bordverpflegung kosten hingegen extra.

Ein weiterer Erfolgsfaktor stellt die starke Konzern-Digitalisierung und -Automatisierung dar, die beispielsweise durch eine App und Online-Check-in-Prozesse die Effizienz erhöht und Personalkosten reduziert.

Gute Finanzkennzahlen

Mit dieser Strategie der sehr niedrigen Kosten gewinnt Ryanair Marktanteile, was sich auch in den Finanzkennzahlen widerspiegelt.

So hat der Konzern zwischen 2015 und 2024 Umsatz und Gewinn von 7.173 Millionen auf 14.550 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 1.099 Millionen auf 2.074 Millionen US-Dollar gesteigert. Dabei lagen die Gewinnmargen und Eigenkapitalrenditen meist im zweistelligen Prozentbereich. Die Eigenkapitalquote erreicht zudem gute 47,4 Prozent.

Während viele Fluggesellschaften die Coronaeinschränkungen ohne Staatshilfe nicht überstanden hätten, stemmte Ryanair die Belastungen aus eigener Kraft.

Aktuell notieren die Aktien zu einer relativ niedrigen Bewertung und einem Unternehmenswert/EBITDA-Verhältnis von 6,73. Ryanair zahlt nicht in jedem Jahr eine Dividende, kauft dafür aber sehr oft Aktien zurück, was den Aktionären über den Kurs zugutekommt. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 2,16 Prozent (06.01.2025).

Fazit Ryanair Holdings

Die irische Fluggesellschaft setzt sich mit ihrer Niedrigkostenstrategie gegen die Konkurrenz durch, gewinnt kontinuierlich Marktanteile und ist zudem sehr profitabel. So schafft sie entgegen dem Branchentrend für Aktionäre langfristig Werte.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion





