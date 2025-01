Neuer Direktor bei Heritage Mininig

Im Board von Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) übernimmt Thomas Reid die Aufgaben von James Fairbairn, der mit sofortiger Wirkung aus dem Board von Heritage Mining ausscheidet. Zuvor hatte der neue Vorstand über 30 Jahre lang bei Sun Life Financial gewirkt.

CEO Peter Schloo und Thomas Reid kennen sich gut, denn es gab eine Zeit, da haben beide bereits bei dem Finanzdienstleister Sun Life Financial erfolgreich zusammengearbeitet. Diese erfolgreiche Kooperation soll nun bei Heritage Mining fortgesetzt werden.

Nachdem Thomas Reid im Jahr 1994 zu Sun Life gekommen war, übernahm er dort schnell leitende Funktionen. So war er u.a. für die Bereiche Finanzen, Unternehmensentwicklung, Public und Investor Relations verantwortlich. Von 2009 bis 2020 leitete er den Geschäftsbereich Group Retirement Services und steigerte das verwaltete Vermögen von 30 auf 130 Milliarden US-Dollar.

In den letzten vier Jahren war Tom Reid, der auch zugelassener Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist, für das Strategie- und Wachstumsteam von Sun Life in Kanada verantwortlich. Zusammen mit dem Team wurde untersucht, wie Sun Life am besten in neue Unternehmen investieren kann, um das Wachstum des Konzerns in Kanada zu beschleunigen.

Ein erfolgreiches Gespann zieht bei Heritage Mining wieder an einem Strang

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Peter Schloo und dem erfahrenen Team von Heritage Mining das Projektportfolio des Unternehmens in Ontario weiterzuentwickeln“, erklärte das neue Board-Mitglied von Heritage anlässlich seiner Ernennung. „Peter hat immer eine hervorragende Arbeitsmoral gezeigt und einen exzellenten Geschäftsansatz verfolgt. Deshalb habe ich Heritage stets unterstützt. Ich freue mich darauf, für unsere Stakeholder Mehrwert zu schaffen. 2025 wird ein spannendes Kapitel für uns sein.“

Auch CEO Peter Schloo sieht der erneuten Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kollegen sehr erfreut entgegen: „Ich freue mich, Tom im Board von Heritage Mining zu haben. Ich habe in meiner früheren Position bei Sun Life unter Tom gearbeitet und die betriebliche Effizienz durch Automatisierung und Codierung in der Finanzabteilung verbessert. Sun Life war ein fantastischer Ort, um zu lernen und einen Mehrwert zu schaffen. Ich möchte auch Jim für seine Beiträge als Direktor danken und ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute wünschen. Jim war einer der ersten Direktoren bei Heritage und hat für unsere Stakeholder substanzielle Wert geschaffen.“

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Heritage Mining Ltd. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Heritage Mining Ltd. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Heritage Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Heritage Mining Ltd. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.