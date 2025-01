Diese US-Unternehmen wollen die chinesische Lieferketten umgehen

Panasonic Energy, liefert Batterien an Tesla und andere Autohersteller, ist eine Tochtergesellschaft des japanischen Elektronikriesen Panasonic. Das Unternehmen will damit auf die zukünftige US-Zollpolitik reagieren.

Das erste, was Unternehmen im Hinblick auf Trumps Pläne tun solle, sei "nicht mehr auf eine Lieferkette aus China angewiesen zu sein", so Swan in einem Interview mit Reuters am Montag auf der CES-Messe in Las Vegas.

"Wir haben einige chinesische Lieferanten, aber nicht viele", sagte er. "Und wir haben Pläne, diese zu reduzieren".

Der Großteil der Rohstoffe für die in den USA produzierten Batterien von Panasonic Energy kommt von ausländischen Lieferanten, darunter auch aus Kanada. Trumps Übergangsteam hatte zunächst Zölle auf Batteriematerialien weltweit empfohlen. Die Washington Post berichtete am Montag, dass seine Berater die Zollpläne für wichtige Importe untersuchen und vielleicht weniger restriktiv gestalten, was Trump wiederum jedoch bestritt.

In den USA betreibt Panasonic Energy eine Fabrik in Nevada und plant, noch in diesem Jahr eine zweite Anlage in Kansas zu eröffnen. Das Unternehmen verfolgt eine "dreigleisige Strategie" zur Umgestaltung seiner Lieferkette, so Swan. Es gehe nicht nur darum, US-Lieferanten zu gewinnen, sondern auch japanische und koreanische Zulieferer dabei zu unterstützen, sich in den USA anzusiedeln.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 388,4EUR auf Tradegate (07. Januar 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.

